Pod koniec maja ukraińskie wojsko otrzymało od Polski 18 sztuk nowoczesnych samobieżnych armatohaubic KRAB. We wtorek 19 maja Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował nagranie ukazujące polskie działo.

Wojna w Ukrainie. Ukraińcy chwalą haubice od Polski: Broń zwycięstwa

"Broń zwycięstwa: działa samobieżne 'KRAB'. Najpotężniejsza samobieżna haubica artyleryjska Krab będąca na uzbrojeniu polskiej armii już działa we wschodniej Ukrainie" - napisano na profilu ukraińskich sił zbrojnych, wymieniając następnie specyfikację sprzętu: "Pistolet 155 mm posiada wzmocnioną lufę z zamkiem klinowym. Załoga wozu bojowego to pięć osób, waga około 50 ton. Czas przejścia haubicy z pozycji strzeleckiej do pozycji bojowej wynosi 30 sekund". Polskiemu działu poświęcony został także pięciominutowy film.

W ubiegłym tygodniu, 12 lipca, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotkał się w Kijowie z szefem ukraińskiego MON Ołeksijem Rzeznikowem. - Miło mi gościć Pana Mariusza Błaszczaka. Jest dobrym przyjacielem Ukrainy. Nasza znajomość z nim rozpoczęła się od rozmowy telefonicznej po mojej wizycie. Potem powiedziałem koledze, że Litwa dała nam Stingery. Od razu zapytał: "Jak mogę pomóc?" - mówił wówczas ukraiński polityk, dodając, że "Polska zajmuje drugie, po USA, miejsce na świecie w pomocy Ukrainie".

Z Błaszczakiem rozmawiał także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który podkreślił, że dzięki przywiezionym przez polskiego szefa MON "Krabom", rosyjskie wojska "już bardzo dobrze poczuły, czym jest nowoczesna artyleria" - cytuje Radio Swoboda i dodał: - Nigdzie na naszej ziemi, którą zajmowali, nie będą mieli bezpiecznego zaplecza [...] Rosyjscy żołnierze, wiemy to z podsłuchów ich rozmów, szczerze boją się naszych Sił Zbrojnych.



Wojna w Ukrainie. Pierwsza polska haubica zniszczona

W niedzielę wieczorem ukraińskie źródła przekazały natomiast, że pierwsza z polskich haubic została zniszczona przez Rosjan. W sieci pojawiło się nagranie z polskim działem. Według wstępnych informacji załoga nie ucierpiała.

