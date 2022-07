Putin przyleciał do Teheranu. Spotkał się m.in. z Erdoganem. "Często rozmawiamy przez telefon"

Prezydent Rosji Władimir Putin przybył do Teheranu we wtorek, by wziąć udział w siódmym trójstronnym szczycie z prezydentem Iranu Ebrahimem Ra’isim i prezydentem Turcji Recepem Erdoganem. Spotkanie odbywa się w ramach tzw. procesu astańskiego, czyli rozmów na temat uregulowania konfliktu w Syrii.

- Ogólnie rzecz biorąc, wspólna praca Rosji, Iranu i Turcji na rzecz kompleksowego rozwiązania kryzysu w Syryjskiej Republice Arabskiej jest bardzo owocna. Dzięki pomocy i wsparciu naszych krajów wyraźnie spadł poziom przemocy w Syrii, odradza się spokojne życie, stopniowo odbudowywana jest gospodarka i sfera społeczna - stwierdził we wtorek Putin przed rozpoczęciem rozmów.

Jak dodał, Rosja jest przywiązana do "podstawowych zasad bezwarunkowego poszanowania suwerenności, niepodległości, jedności i integralności terytorialnej Syryjskiej Republiki Arabskiej".

- Jestem przekonany, że nasze kraje będą nadal faktycznie zacieśniać współpracę w interesie ostatecznej likwidacji ośrodków międzynarodowego terroryzmu pozostających na ziemi syryjskiej. Musimy na zawsze położyć kres obecności ISIS i innych grup ekstremistycznych w Syrii - wskazywał prezydent Rosji.

Dziennik "The Washington Post" wskazuje, że celem Putina jest wzmocnienie relacji z Teheranem w obliczu nakładanych przez Zachód sankcji i kosztownej wojny w Ukrainie. Iran, jak informował wcześniej Biały Dom, ma dostarczyć Rosji setki dronów, które mogą posłużyć do ataków na ukraińskie cele. Według "WP" wizyta może mieć też cele propagandowe, by pokazać rodakom Putina "międzynarodowe wpływy Rosji" w obliczu "coraz większej izolacji".

Władimir Putin z wizytą w Teheranie

Wcześniej Putin odbył także indywidualne rozmowy z prezydentami Iranu i Turcji.

Inne kraje tylko udają, że walczą z terroryzmem, ale nasze relacje i współpraca w walce z terroryzmem dowiodły, że możemy osiągnąć cele, które sobie wyznaczyliśmy. Uważam, że to bardzo cenne, dobre doświadczenie, jeśli chodzi o poprawę poziomu bezpieczeństwa w naszym regionie

- stwierdził Ebrahim Ra’isi, prezydent Iranu.

Nasze stosunki rzeczywiście rozwijają się w dobrym tempie. Możemy pochwalić się rekordowymi wynikami pod względem wzrostu handlu. Zacieśniamy współpracę w kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego, wnosząc istotny wkład w rozwiązanie konfliktu syryjskiego

- wskazywał prezydent Rosji na spotkaniu z prezydentem Iranu.

Eksport ukraińskiego zboża zostanie wznowiony? "Promyk nadziei"

Z kolei Recepowi Erdoganowi Putin podziękował za "wysiłki mediacyjne i zapewnienie tureckiej platformy do negocjacji w kwestiach żywnościowych, w sprawie eksportu zboża przez Morze Czarne". - Dzięki twojej mediacji posunęliśmy się do przodu. To prawda, że nie wszystkie problemy zostały jeszcze rozwiązane, ale fakt, że istnieje ruch, jest już dobry - mówił Władimir Putin.

Wierzę, że w ramach tej misji mediacyjnej konstruktywna rola Rosji jest kontynuowana i będzie kontynuowana. Podczas ostatnich rozmów w Stambule stanowisko strony rosyjskiej było bardzo pozytywne i konstruktywne. Oczywiście wynik, jaki uzyskamy po tych negocjacjach, bez wątpienia będzie omawiany na całym świecie

- odpowiedział Erdogan.

Putin stwierdził na początku rozmowy z prezydentem Turcji, że "cieszy się, że go widzi" i "nie widzieli się prawie rok". - Często rozmawiamy przez telefon - zauważył Erdogan.

