Rosjanin walczy po stronie Ukrainy, został wpisany na listę osób podejrzanych o terroryzm

CNN opublikowało we wtorek (19 lipca) wywiad ze Stiepanem Kapłunowem, rosyjskim żołnierzem walczącym w wojnie w Ukrainie. Mężczyzna został ranny na froncie - podczas eksplozji pocisku doznał złamania obu nóg. "Z ogoloną głową, brodą i ramieniem pokrytym tatuażami wygląda jak każdy inny ukraiński żołnierz [...] - z wyjątkiem tego, że Kapłunow jest w rzeczywistości Rosjaninem" - podaje stacja.

Rosjanin walczy po stronie Ukrainy. Decyzję podjął po wydarzeniach z 2014 roku

31-letni mężczyzna urodził się w Iwanowie, a rosyjskie obywatelstwo, to jedyne, jakie posiada. Kapłunow dorastał na dalekiej północy Rosji, później wstąpił do rosyjskiej armii i służył w Syrii. Podkreśla jednak, że po raz pierwszy poczuł się zmuszony do wyjazdu z Rosji, gdy ta najechała Ukrainę w 2014 roku, zajmując Krym i część Donbasu. To wydarzenie go poruszyło i postanowił wykorzystać swoje umiejętności wobec kraju, który, jak uważa, "ma rację i zasługuje na pomoc". Równocześnie sam przyznaje, że ma także predyspozycje do podejmowania ryzyka.



Wojna w Ukrainie. Rosjanin walczy przeciwko Rosji, za zdradę mógłby zostać zabity

W ciągu ośmiu lat Kapłunow walczył w różnych ukraińskich jednostkach. Początkowo dołączył do batalionu Azow, który - jak podkreśla CNN - był wówczas łączony z białym suprematyzmem i posługiwał się neonazistowskimi emblematami. Mężczyzna przyznaje jednak, że "nie miał wielkiego wyboru" - przede wszystkim dlatego, że Azow był najbardziej otwarty na osoby spoza Ukrainy, ale także w związku z tym, że znał już walczących w nim ludzi. Później mężczyzna przeszedł do regularnej ukraińskiej armii.

Kiedy Kapłunow na początku wojny w Ukrainie, bronił wioski na przedmieściach Kijowa i został ranny, próbował popełnić samobójstwo: „Próbowałem się czołgać i chciałem wysadzić się granatem, aby uniknąć wzięcia do niewoli". Mówi, że gdyby Rosjanie go złapali, zostałby zabity lub torturowany. Jego nazwisko znajduje się zresztą na liście 200 osób podejrzanych przez rząd Rosji o terroryzm lub działalność ekstremistyczną. Tymczasem w kraju została uchwalona ustawa, zgodnie z którą za udział w konflikcie zbrojnym przeciwko krajowi grozi do 20 lat więzienia.

