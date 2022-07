"Historyczny dzień" w Wielkiej Brytanii. Temperatura na wyspach przekroczyła 40 st. C

We wtorek w miejscowości Charlwood w hrabstwie Surrey zanotowano 39,1 st. C. Rekord ten utrzymał się niespełna godzinę. Na lotnisku Heathrow termometr wskazał 40,2 st. C. W wielu miejscach obowiązuje alarm czerwony, oznaczający zagrożenie dla życia. W strefie tej znalazły się takie miasta, jak Londyn, Manchester i Birmingham.

Zeszłej nocy pobity został również inny rekord - najwyższej temperatury w nocy. 25,8 st. C. zanotowano w Kenley, na dalekich, południowych przedmieściach Londynu.

Upały w Wielkiej Brytanii. Anulowano setki połączeń kolejowych, topił się asfalt

Strażacy i pracownicy pogotowia alarmują, że ich telefony się urywają. Część restauracji, kawiarni, i zakładów usługowych zamknęła drzwi. "Jeśli możecie, pracujcie z domu, unikajcie podróży" - to zalecenia rządu dla mieszkańców czerwonej strefy. Ale podróże koleją często i tak są niemożliwe. Anulowano setki połączeń. Powód to ryzyko wykolejenia pociągu. Gdy budowniczy kładli szyny, nie przewidywali tropikalnych temperatur.

Takich sytuacji będzie więcej. Miną dekady, nim przebudujemy infrastrukturę

- ostrzegł w Sky News minister transportu Grant Shapps.

W Sullfok we wschodniej Anglii zanotowano rekordową temperaturę szyny, wynoszącą 62 st. C. Temperatura szyn może być wyższa o około 20 st. C od temperatury powietrza. W Cambridgeshire asfalt stopił się, powodując wybrzuszenie nawierzchni i - jak to ujęła policja - zmienił drogę w skatepark.

Ekspert o upałach na całym świecie: Globalne ocieplenie sprawia, iż problemy będą się piętrzyć.

Stephen Belcher z brytyjskiej służby meteorologicznej Met Office powiedział, że nie spodziewał się, że temperatura w Wielkiej Brytanii może kiedykolwiek osiągnąć 40 st. C.

Badania przeprowadzone w Met Office wykazały, że praktycznie niemożliwe jest, aby Wielka Brytania doświadczyła 40 st. C. w niezakłóconym klimacie. Zmiany klimatyczne napędzane przez gazy cieplarniane umożliwiły te ekstremalne temperatury

- stwierdził Belcher.

- Ta część świata nie jest przygotowana na temperatury charakterystyczne dla krajów tropikalnych - tłumaczyła z kolei doktor Mariam Zachariah, klimatolog z Instytutu Badań nad Zmianami Klimatycznymi w Imperial College London. Dodała, że globalne ocieplenie sprawia, iż problemy będą się piętrzyć.

Statystycznie takie temperatury dziś zdarzają się raz na 100 lat, jeśli nic nie zrobimy, pod koniec stulecia będzie to raz na piętnaście lat

- podkreśla ekspertka.

Przyznała, że fale ciepła zdarzały się w przeszłości, a ich przyczyny dziś są takie same, jak dwadzieścia lub sto lat temu. Zastrzegła jednak, że w wyniku zmian klimatycznych zwiększa się nie tylko częstotliwość, ale też skala temperatur, z jakimi musimy się mierzyć.

Nieco chłodniej w Anglii ma być od środy. Ale dopiero w piątek temperatury wrócą do poziomu typowego dla tej pory roku. W południowej Szkocji i Walii obowiązuje pomarańczowy alarm meteorologiczny.