"Washington Post" opublikował w poniedziałek (18 lipca) artykuł, z którego wynika, że Rosja ma obiecywać "setkom nauczycieli duże pieniądze na wyjazd do okupowanej Ukrainy". Pedagodzy mieliby zapewnić uczniom edukację "z rosyjskim podejściem do historii Ukrainy" - czytamy.

Rosja oferuje nauczycielom pracę na okupowanych terenach Ukrainy, kusząc pensją

Amerykański dziennik podaje, że oferta była kusząca szczególnie dla nauczycieli z Czuwaszji, czyli republiki położnej w europejskiej części Rosji. O ile średnia miesięczna pensja wynosi tam około 550 dolarów (czyli ok. 2500 zł), o tyle pensja, o której wspomniał dyrektor jednej ze szkół na czacie dla nauczycieli z regionu, miała wynosić 2900 dolarów miesięcznie (ok. 13,5 tys. zł). W ofercie wspomniano o wynagrodzeniu wynoszącym 8600 rubli dziennie (ok. 700 zł), darmowym transporcie w obie strony, a także bezpłatnym zakwaterowaniu i wyżywieniu.

Praca dotyczyła regionów Zaporoża i Chersonia przez okres letni. "Zadanie polega na przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego" - napisał dyrektor placówki i podkreślił, że "w tych regionach jest bezpiecznie". Do tej pory do wyjazdu do Ukrainy (w regiony Donbasu, Zaporoża i Chersonia) miało zgłosić się prawie 250 nauczycieli.



Rosyjska propaganda chce "korygować" ukraińską edukację

"Washington Post" podkreśla, że Rosja stara się stłumić poczucie narodowości i świadomości historycznej mieszkańców okupowanych terenów, a jednym ze sposobów ma być właśnie "skorygowanie" ukraińskiej edukacji. "Jednak wysiłek Kremla wykracza daleko poza szkoły" - czytamy. Jak do tej pory, w zajmowanych regionach Rosja zablokowała ukraińską sieć telefonii komórkowej, przejęła media, w których emituje propagandę, mówiącą o "denazyfikacji" kraju, zastąpiła ukraińskie znaki miejskie rosyjskimi, a także próbuje nakłonić Ukraińców w całym kraju do zgłaszania się po rosyjskie paszporty.

