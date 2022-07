Władze Rosji wypłacają odszkodowanie rodzinom żołnierzy, którzy zmarli podczas wojny w Ukrainie. Jest to tzw. ryczałtowy zasiłek dla rodziny zmarłego, chociaż potocznie odszkodowanie to nazywane jest dodatkiem "trumiennym". Rosyjska telewizja Rossija 1, która przoduje w propagandowych przekazach, postanowiła zrobić o tym materiał. Fragment programu "Wieści tygodnia" szybko trafiły do mediów społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Poparcie USA dla Ukrainy osłabło? Pytamy eksperta

Rosja. Rodzice zmarłego żołnierza kupili za "trumienne" nowy samochód

"Nikt by tego nie mógł zmyślić. Wczoraj w nocy rosyjska telewizja państwowa nadała reportaż o nieoczekiwanych 'korzyściach' z zabicia syna w Ukrainie. Ładę możesz kupić za odszkodowanie od państwa!" - napisał w poniedziałek 18 lipca na Twitterze dziennikarz BBC Monitoring Francis Scarr.

Dziennikarze Rossija 1 próbowali pokazać, jak pieniądze za "trumienne" mogą "zrekompensować" stratę bliskiej osoby. Według reporterów idealnym przykładem jest małżeństwo, którego syn Aleksiej zginął w Ukrainie. Rosjanin był starszym sierżantem i dowódcą czołgu. - Tak jak jego dziadkowie i pradziadkowie walczył z faszyzmem - mówi dziennikarz na nagraniu, powielając nieprawdziwą narrację Kremla.

Przeczytaj więcej informacji ze świata na stronie głównej Gazeta.pl.

Zbiórka na drona dla Ukrainy. Na koncie już ponad 17 mln zł

Po śmierci syna rodzice wypłacili pieniądze z odszkodowania i kupili nowy samochód. Następnie z dumą pokazywali białą ładę dziennikarzom. - Aby uczcić pamięć naszego syna, kupiliśmy ten nowy, fajny samochód - powiedział ojciec zmarłego. Jak twierdzi ojciec, Aleksiej zawsze marzył, by mieć białe auto, takie jak to, które po jego śmierci kupili sobie rodzice. Następnie rodzina jedzie po raz pierwszy nowym samochodem na cmentarz, gdzie zostało pochowane ich dziecko.

Zgodnie z podpisanym przez Władimira Putina dekretem, bliskim zmarłym na wojnie przysługuje 5 mln rubli odszkodowania - jest to około 415 tysięcy złotych. Ranny wojskowy może z kolei otrzymać 3 mln rubli (250 tys. złotych). Nie wiadomo jednak, czy władze faktycznie wypłacają pieniądze wszystkim rodzinom poległym. Nieliczne, niezależne rosyjskie media informują bowiem o rodzinach, które nagle straciły kontakt ze swoimi bliskimi żołnierzami i do tej pory nie wiedzą, co się z nimi stało.

Ołena Zełenska w USA. Spotkała się z sekretarzem stanu Antonym Blinkenem