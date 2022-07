Ukraina. Pijacka strzelanina kadyrowców z Buriatami. Kłócili się o to, kto jest bardziej "rosyjski"

Kadyrowcy to bojownicy z Czeczenii (nazwani od nazwiska Ramzana Kadyrowa, prorosyjskiego szefa Republiki Czeczeńskiej), którzy niemal od początku wojny w Ukrainie są zaangażowani w walki po stronie Rosji. Słyną z brutalności - w kwietniu ukraińska rzeczniczka praw obywatelskich Ludmiła Denisowa informowała, że urządzili sobie w Buczy "salę tortur". "Według władz tego miasta, w Buczy zabito 360 cywilów, w tym 10 dzieci" - opisywała.

REKLAMA

Zobacz wideo Rosyjscy żołnierze odmawiają oddelegowania na wojnę w Ukrainie

Kadyrowcy pokłócili się z Buriatami. Kwestia narodowości

O kłótni i strzelaninie między kadyrowcami a Buriatami (naród mongolski zamieszkujący południową Syberię; Buriacja to autonomiczna republika wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej), do której miało dojść w ostatnich dniach, informuje portal 24tv.ua, powołując się na swoje źródła. "Najwyraźniej okupanci postanowili się sami zdemilitaryzować" - komentują dziennikarze.

Według ukraińskiego portalu okupanci upili się, a następnie zażarcie dyskutowali na temat narodowości oraz pochodzenia. Spór zakończył się strzelaniną. "Doszło do konfliktu między Buriatami a Czeczenami na gruncie narodowym. Najwyraźniej spierali się, który z nich jest bardziej 'rosyjski'" - czytamy. Nie wiadomo, ile osób jest rannych.

Więcej informacji na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Putin jedzie do Iranu. USA: Rozmowy mają dotyczyć dronów dla Rosji

To nie pierwszy konflikt między Czeczenami a Buriatami

Wiele wskazuje na to, że to nie pierwszy konflikt pomiędzy Czeczenami i Buriatami. Pod koniec kwietnia ukraiński wywiad wojskowy donosił o strzelaninie, która miała wyniknąć z kłótni o łupy.

"Przyczyny konfliktu etnicznego leżą w niechęci Buriatów do prowadzenia ofensywnych operacji wojskowych i na nierównych warunkach z Czeczenami. Ci ostatni w ogóle nie idą na linię frontu, pozostając na tyłach wyłącznie jako 'oddziały ochronne'. Ich zadaniem jest zachęcanie jednostek okupacyjnych do podejmowania aktywnych działań, czyli otwieranie ognia do tych, którzy próbują się wycofać" - cytował wówczas wnp.pl za ukraińskim wywiadem.

Według analityków to właśnie Buriaci ponoszą największe straty spośród żołnierzy walczących w Ukrainie. - Do Buriacji codziennie przywożą trumny. Pogrzeby odbywają się codziennie, ciała płyną niekończącym się strumieniem. Region był drugim pod względem strat w tej wojnie po Tuwie, co przypisujemy temu, że nasi żołnierze byli używani jako mięso armatnie - mówiła wiceprzewodnicząca fundacji "Wolna Buriacja" Wiktoria Maładejewa. Więcej na temat fundacji w tekście:

Rosja. Krewne żołnierzy walczą o ich powrót: Nie zapisał się na wojnę

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.