Niepokój w pociągu w Hiszpanii. "Przerażające, jak szybko ogień się rozprzestrzenia"

Straż pożarna w Hiszpanii ewakuuje ludzi z zagrożonych pożarami regionów kraju i robi wszystko, by ograniczać rozprzestrzenianie się ognia, który pojawia się w coraz większej liczbie regionów półwyspu.

Hiszpania. Pociąg zatrzymał się w środku pożaru. Pasażerowie przerażeni

O tym, jak szybki i niebywale groźny jest to żywioł, przekonali się w miejscowości Zamora w północno-zachodniej części Hiszpanii pasażerowie pociągu jadącego z Madrytu do Ferrol w Galicji, który na kilka minut musiał się zatrzymać, tuż obok pożaru. Chwilę paniki i dezorientacji nagrał jeden z podróżnych.

Na samym początku nagrania widać jak pasażerowie robią zdjęcia temu, co widzą za oknem - wysokim płomieniom i kłębom dymu. Po kilku sekundach jednak zaczęli rozumieć, jak blisko nich jest zagrożenie. Pasażerowie byli coraz bardziej wystraszeni, gdy spoglądali na płomienie zbliżające się do nich z obu stron składu. - To przerażające, jak szybko ogień się rozprzestrzenia - mówił jeden z pasażerów w rozmowie z AP. Po kilku minutach niepewności i paniki pociąg ruszył. Nikt nie ucierpiał.

Z powodu licznych pożarów w całym kraju spółka Renfe, jeden z przewoźników kolejowych, zamknęła część linii, w tym magistralę z Madrytu do Galicji, która znajduje się na północnym zachodzie kraju. W popołudniowym komunikacie tłumaczono, że wynika to z troski o bezpieczeństwo pasażerów.

Pożary w Hiszpanii. W ciągu tygodnia spłonęło ponad 54 tys. akrów

Hiszpańskie służby informują o ewakuacji kolejnych miast na zachodzie Hiszpanii. W Galicji tylko w niedzielę swoje domy i gospodarstwa z powodu ryzyka zagrożenia pożarem musiało opuścić 400 osób. Było to działanie prewencyjne, przygotowane na wypadek, gdyby sytuacja skomplikowała się w nocy.

W efekcie pożarów prowincja Zamora odnotowała dwie ofiary śmiertelne w ciągu ostatnich dwóch dni: 69-letniego pasterza i 62-letniego strażaka, który zginął w płomieniach. Ponad 30 pożarów lasów w całej Hiszpanii zmusiło do ewakuacji tysiące ludzi. W ciągu tygodnia spłonęło ponad 54 tys. akrów ziemi.

