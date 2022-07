Turcja - po miesiącu blokowania i sprzeciwu - pod koniec czerwca zgodziła się na akcesję Szwecji i Finlandii do NATO. Ankara zarzucała dwóm krajom nordyckim wspieranie Partii Pracujących Kurdystanu, którą uważa za organizację terrorystyczną, nałożenie embarga na import broni oraz niespełnianie wniosków o ekstradycję ściganych osób.

Turcja grozi zablokowaniem akcesji do NATO. "Szwecja nie świeci przykładem"

Z końcem czerwca Turcja, Finlandia i Szwecja zawarły porozumienie i podpisały memorandum "zajmujące się kwestiami i wątpliwościami podniesionymi przez Turcję, w tym w zakresie eksportu broni i walki z terroryzmem" - informował wówczas sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Erdogan zaznaczał wówczas, że jeśli kraje nie dotrzymają umowy, zamrozi ich akcesję do NATO.

- Najpierw Szwecja i Finlandia powinny wypełnić swoje zobowiązania zapisane w tekście porozumienia […]. Jeżeli tego nie zrobią, to oczywiście nie ma mowy o wysłaniu wniosku ratyfikacyjnego do naszego parlamentu - mówił e czerwcu prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan na konferencji prasowej po zakończeniu trzydniowego szczytu w Madrycie.

Po miesiącu przywódca postanowił o sobie przypomnieć. Jak podaje Agencja Reutera, zagroził, że zamrozi akcesję krajów nordyckich.

- Jeżeli Szwecja i Finlandia nie zrealizują obietnic dotyczących walki z terroryzmem zapisanych w ich porozumieniu z Turcją, Ankara zamrozi ich akcesję do NATO - powiedział Erdogan w poniedziałek 18 lipca. Jak stwierdził, Szwecja na razie "nie świeci przykładem".

Władimir Putin we wtorek 19 lipca przybędzie do Teheranu, gdzie spotka się z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem i prezydentem Iranu Ebrahimem Raisi - podaje AP. Po wyjeździe do Tadżykistanu i Turkmenistanu jest to druga zagraniczna podróż przywódcy od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę. Przyjazd do Teheranu koresponduje z niedawnymi odwiedzinami Joego Bidena na Bliskim Wschodzie. Obaj liderzy szukają sojuszników w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej.

