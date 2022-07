Zaobserwowany u wybrzeży hiszpańskiej prowincji Barcelona rekin to ostronos atlantycki. Ten rodzaj drapieżnika jest uznawany za najszybszego rekina na świecie. Według informacji lokalnych mediów gatunek tego zwierzęcia w tych okolicach ostatni raz był widziany ponad dekadę temu.

REKLAMA

W ostatnim czasie u wybrzeży Barcelony zaobserwowano trzy osobniki tego gatunku.

Fotografowi Davidowi Jara udało się spotkać z rekinem u wybrzeży nadmorskiej wioski Garraf, w pobliżu Barcelony. W rozmowie z "Daily Mail" powiedział, że rekin pływał "spokojnie" w otwartych wodach. - Zobaczyliśmy duży czarny cień w ruchu - relacjonował.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Byliśmy trochę zdezorientowani. Ale nagle zobaczyliśmy coś wystającego z morza. Na początku myśleliśmy, że to samogłów, ale wkrótce zauważyliśmy płetwę grzbietową. Następnie zbliżyliśmy się, zatrzymaliśmy się w bezpiecznej odległości. On również zbliżył się do łodzi. To zrobiło na mnie duże wrażenie

- opowiedział Jara.

Rekiny u wybrzeży Barcelony. Drapieżnik będzie występować częściej

Biolodzy z Instytutu Nauk Morskich w Barcelonie stwierdzili, że występowanie tego gatunku zwierząt jest dobrym znakiem dla ekosystemu Morza Śródziemnego.

Z kolei naukowcy z którymi rozmawiała rumuńska telewizja Digi24 uważają, że obecność rekinów w rejonie Morza Śródziemnego będzie z roku na rok coraz powszechniejsza. Ma to mieć związek z poszukiwaniem przez te zwierzęta nowych miejsc żerowania. Według biologów intensywna obecność człowieka na oceanach sprawiła, iż aktywność ludzka "nie odstrasza już rekinów, a raczej je ciekawi".

Zobacz wideo Jędroszkowiak: Musimy przestać udawać, że bez Unii nie możemy odejść od węgla z Rosji

Rekin ostronosy to zagrożony gatunek, który występuje we wszystkich wodach ciepłych wszechoceanu. W strefie otwartego morza unika wód płytkich. Osiąga maksymalnie do 3,2 m długości i masę ciała do 400 kg. Żywi się rybami ławicowymi, a także pojedynczymi dużymi rybami i głowonogami. Ostronos atlantycki może osiągnąć prędkość do 45 mil na godz. (czyli ok. 72 km na godz.).