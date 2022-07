Putin znów odgraża się Zachodowi w sprawie sankcji. "Nie można nas odciąć od świata wielkim murem"

Prezydent Rosji stwierdził, że zdaje sobie sprawę z ogromniej ilości stawianych przeszkód. - Będziemy szukać nowych rozwiązań, jednocześnie efektywnie wykorzystując własne możliwości technologiczne dostępne w kraju - wyjaśnił Putin.

REKLAMA

Rozumiemy, że jest to poważne wyzwanie dla naszego kraju, jednak nie zamierzamy tracić serca i nie odwrócimy o dziesięciolecia naszego postępu, pomimo przewidywań wielu krytyków

- powiedział Władimir Putin, cytowany przez agencję Tass.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Władimir Putin: Nie da się odizolować Rosji od reszty świata

Władimir Putin wyjaśnił, że rozumie, że przed Rosją stoją trudne wyzwania. - Wszyscy doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Jasne jest też, że nie możemy i nie będziemy żyć w izolacji od reszty świata - zapewnił rosyjski prezydent.

Głowa państwa podkreśliła, że nie da się odizolować Rosji wielkim murem. - Oczywiście nie możemy rozwijać się w oderwaniu od reszty świata. I nie będziemy. W dzisiejszym świecie niemożliwym jest po prostu wydanie dekretu i wzniesienie ogromnego ogrodzenia. To po prostu niemożliwe - stwierdził.

Szef unijnej dyplomacji odpiera zarzuty, że sankcje nałożone na Rosję uderzają w Unię Europejską

Josep Borrell, szef unijnej dyplomacji odparł z kolei zarzuty, że sankcje nałożone na Rosję bardziej uderzają w europejskie kraje i powodują wzrost cen. Stwierdził, że takie komentarze wypowiadane przez niektórych unijnych polityków nie mają poparcia w faktach. Podkreślił, że sankcje były konieczne i będą nakładane, dopóki Rosja nie wycofa wojsk z Ukrainy.

- Jest debata, czy sankcje są skuteczne, czy bardziej dotykają Rosję, czy Unię. Niektórzy mówią, że restrykcje to był błąd, inni, że embargo na ropę spowodowało wzrost cen. Ale ceny ropy przecież spadły od czasu decyzji o unijnym embargu. Chciałbym, żeby ludzie wykorzystywali fakty na poparcie argumentów, a nie mówili co im się podoba. Jak można takie rzeczy mówić. Ludzie nie mają oczu? - mówił szef unijnej dyplomacji przed rozpoczęciem spotkania ministrów spraw zagranicznych 27 krajów członkowskich.

Zobacz wideo Rosyjski gaz nie płynie już do Polski. Jacek Ozdoba: Magazyny są zapełnione w ok. 76%

Nowe sankcje na Rosję. Obejmują m.in. import złota

Projekt nowych sankcji obejmuje zakaz importu rosyjskiego złota, a także embargo na kolejne produkty wysokiej technologii. Jest też propozycja wzmocnienia kontroli eksportu produktów podwójnego zastosowania. Ponadto restrykcjami ma być objętych ponad 50 osób, głównie rodzin oligarchów i przedstawicieli władz na Kremlu. Będą one miały zakaz wjazdu do Unii i zablokowane majątki w Europie. Zanim pakiet restrykcji został wysłany do europejskich stolic, przyjęli go unijni komisarze.

"Brutalna wojna Rosji z Ukrainą trwa nieprzerwanie. Moskwa musi nadal płacić wysoką cenę za swoją agresję" - napisała w oświadczeniu przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Dodała, że pakiet zawiera zaostrzenie już i tak mocno uderzających sankcji w Rosję, skuteczniejsze ich egzekwowanie i przedłużenie do stycznia 2023 roku.

Komisja Europejska poinformowała też, że nowy pakiet nie dotyczy handlu produktami rolnymi między Rosją a krajami spoza Unii. Dodał, że pakiet potwierdza zdecydowane stanowisko Brukseli jeśli chodzi o ochronę bezpieczeństwa żywnościowego na całym świecie.