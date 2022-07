Wołodymyr Zełenski powołał nowego szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy

W niedzielę Wołodymyr Zełenski usunął ze stanowiska szefa SBU swojego kolegę z czasów dzieciństwa, Iwana Bakanowa. Wraz z nim swój urząd straciła Iryna Wieniediktowa, pełniąca funkcję prokuratora generalnego. Jej stanowisko pozostaje na razie nieobsadzone.

Ukraiński prezydent mówił, że wśród przyczyn dymisji znalazła się nieudolność obydwu urzędów w walce z przejawami korupcji oraz zdrady narodowej. Część pracowników służby bezpieczeństwa oraz prokuratury współpracowała z rosyjskim agresorem, między innymi przekazując informacje o pozycjach ukraińskich wojsk.

Ponadto prezydent Ukrainy przekazał, że do tej pory zarejestrowano 651 postępowań karnych dotyczących zdrady stanu i współpracy z wrogiem wśród pracowników prokuratur, organów dochodzeniowych oraz innych organów ścigania. Według Zełenskiego ponad 60 pracowników prokuratury i SBU pozostało na okupowanym terytorium i działa przeciwko Ukrainie.

Taki szereg przestępstw przeciwko fundamentom bezpieczeństwa narodowego państwa oraz powiązania odnotowane pomiędzy ukraińskimi siłami bezpieczeństwa a rosyjskimi agencjami wywiadowczymi rodzą bardzo poważne pytania. Każde z tych pytań otrzyma właściwą odpowiedź"

- napisał w mediach społecznościowych Zełenski.

Ukraina wezwała Rosję do ścisłego przestrzegania postanowień prawa międzynarodowego

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba wezwał Rosję do ścisłego przestrzegania postanowień międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym konwencji genewskich z 1949 roku. Określają one międzynarodowe standardy prawne humanitarnego traktowania jeńców. Stronie ukraińskiej chodzi o jeńców wojennych i schwytanych cudzoziemców, walczących za Ukrainę. Mają być oni między innymi wykorzystywani do celów politycznych.

- Ukraina potępia nielegalne traktowanie ukraińskich jeńców wojennych przez Federację Rosyjską, w szczególności wykorzystywanie ich do własnych celów politycznych - powiedział ukraiński minister spraw zagranicznych. Dymytro Kułeba dodał, że wszyscy obcokrajowcy i bezpaństwowcy walczący dla Sił Zbrojnych Ukrainy zostali dobrowolnie przyjęci do służby wojskowej zgodnie z ukraińskim prawem. - Status ten, między innymi, uprawnia do traktowania takich osób jak jeńców wojennych, jeśli zostaną schwytani przez wroga - podkreślił minister.

W czerwcu Marokańczyk i dwóch Brytyjczyków zostało skazanych na śmierć za walkę o Ukrainę przez wspierany przez separatystyczne władze sąd na okupowanym terenie wschodniej Ukrainy. Skazani odwołali się od wyroków.