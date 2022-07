Brytyjczyk pojmany przez Rosjan prosi Borisa Johnsona o pomoc. "Od tego zależy życie ludzi"

Pojmany przez Rosjan Brytyjczyk John Harding zaapelował do Borisa Johnsona o pomoc. W niedzielę 17 lipca w sieci udostępniony został wywiad z mężczyzną rozmawiającym z rosyjskim dziennikarzem.

Wojna w Ukrainie. Brytyjczyk pojmany przez Rosjan prosi Borisa Johnsona o pomoc

Na udostępnionym nagraniu około 50-letni Harding prosi Borisa Johnsona, by ten, jeśli jest w stanie, pomógł w jego sprawie i spróbował wpłynąć na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego, prezydenta Donieckiej Republiki Ludowej oraz prezydenta Rosji Władimira Putina. - Od tego zależy życie ludzi - podkreślił, dodając, że w przeciwnym razie on i jego bliscy otrzymają karę śmierci.

Dziennikarka zapytała także mężczyznę, czy chciałby powiedzieć coś swojej córce. - Oczywiście powiedziałbym jej, że chciałbym spędzić z nią więcej czasu. Ale tego nie zrobiłem - przyznał.



Rosja. John Harding został schwytany w maju

Jak podaje BBC, Harding miał zostać schwytany przez Rosjan w maju, gdy walczące w hucie Azowstal w Mariupolu ukraińskie siły zostały zmuszone do poddania się. Mężczyzna był częścią pułku i walczył w ramach Ukraińskiej Gwardii Narodowej. W 2018 roku przyjechał do Donbasu, by jako medyk wojskowy wspomagać Ukraińców walczących z prorosyjskimi rebeliantami.

"Wspieramy rodzinę obywatela brytyjskiego i jesteśmy zaniepokojeni jego zatrzymaniem" - przekazał rzecznik Biura Spraw Zagranicznych, Wspólnoty i Rozwoju. "Potępiamy wykorzystywanie zatrzymanych do celów politycznych i podnieśliśmy to z Rosją. Jesteśmy w stałym kontakcie z rządem Ukrainy w ich sprawach i w pełni wspieramy Ukrainę w jej staraniach o ich uwolnienie" - dodano.

