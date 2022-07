Ministerstwo Obrony Ukrainy opublikowało przechwyconą rozmowę, która została zarejestrowana na linii frontu. Na nagraniu słychać rosyjskiego żołnierza, który rozmawia ze swoją siostrą. Mężczyzna mówi jej o tym, jak działa jego jednostka podczas inwazji w Ukrainie.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy istnieje ryzyko użycia broni atomowej przez Rosjan? Siemoniak: Ryzyko jest bardzo małe

Wojna w Ukrainie. Rosyjski żołnierz opowiada siostrze o tym, jak zabijał cywilów

Na początku wojskowy przyznaje, że musiał przejść do artylerii, ponieważ większość jego batalionu została kompletnie zniszczona. - Z 300 żołnierzy pozostało tylko 15 osób. W nocy straciliśmy 50 czołgów. Moi przyjaciele są zabijani na moich oczach - mówi mężczyzna na nagraniu.

Dalej żołnierz przyznaje się do zabójstwa kilku cywilów. Zastrzelił jedną z Ukrainek, która miała kierować atakami na rosyjskie pozycje. Przyznał siostrze, że po tej egzekucji nie mógł spać w nocy, ale koledzy pocieszali go, mówiąc, że "zrobił dobrze".

Następnie przyznał też, że śmiertelnie postrzelił jednego z Ukraińców. Mężczyzna błagał go na kolanach, by darował mu życie. Mimo tego Rosjanin zdecydował się go zabić.

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl.

Pogrzeb 4-letniej Lizy. Ksiądz wybuchnął płaczem. "Zobacz, kwiatuszku"

Wojna w Ukrainie trwa już od 145 dni

W niedzielę 17 lipca Siły Zbrojne Ukrainy podały bilans strat wroga. Wynika z niego, że od początku wojny Rosjanie stracili już:

38 140 żołnierzy,

3874 transportery opancerzone,

1677 czołgów,

846 systemów artyleryjskich,

687 dronów,

220 samolotów,

188 śmigłowców,

109 systemów przeciwlotniczych,

15 okrętów i łodzi,

2735 innych pojazdów.

Brytyjczyk pojmany przez Rosjan prosi Johnsona o pomoc

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.