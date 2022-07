Zełenski odwołał szefa SBU i prokurator generalną. W ukraińskich służbach miało dojść do zdrady

Dekrety z decyzją o odwołaniu Wenediktowej i Bakanowa datowane na 17 lipca opublikowano w niedzielę wieczorem na stronie internetowej ukraińskiego prezydenta. Obowiązki prokuratora generalnego przejął dotychczasowy zastępca prokuratora generalnego Ołeksij Symonence. Wciąż nie ma odrębnego dekretu prezydenckiego w sprawie powołania szefa SBU.

Na ten moment kandydatem na to stanowisko jest Wasyl Malyuk - dotychczasowy zastępca - podaje portal hromadske.ua.

Pogłoski o zwolnieniu Iwana Bakanowa w związku z ujawnionymi zdrajcami w strukturach SBU krążyły już wcześniej. Zełenski tłumaczył wówczas, że gdyby chciał zwolnić Bakanowa, to już by to zrobił.

Zełenski: Szereg przestępstw rodzi pytania. Każde pytanie znajdzie odpowiedź

Prezydent przekazał, że do tej pory zarejestrowano 651 postępowań karnych dotyczących zdrady stanu i współpracy z wrogiem wśród pracowników prokuratur, organów dochodzeniowych oraz innych organów ścigania. Według Zełenskiego ponad 60 pracowników prokuratury i SBU pozostało na okupowanym terytorium i działa przeciwko Ukrainie - informuje portal hromadske.ua.

"Taki szereg przestępstw przeciwko fundamentom bezpieczeństwa narodowego państwa oraz powiązania odnotowane pomiędzy ukraińskimi siłami bezpieczeństwa a rosyjskimi agencjami wywiadowczymi rodzą bardzo poważne pytania. Każde z tych pytań otrzyma właściwą odpowiedź" - napisał w mediach społecznościowych Zełenski.

Prezydent zaznaczył, że w Ukrainie trwają kontrole w organach ścigania i na ich podstawie mają być podejmowane decyzje kadrowe.