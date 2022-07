Papież wyruszy do Kanady, by przeprosić za zbrodnie na dzieciach. "Pielgrzymka pokutna"

Od maja do czerwca 2021 r. na terenach dawnych szkół katolickich w Kanadzie odnaleziono nieoznakowane mogiły około 1158 dzieci. W szkołach tych uczyły się dzieci rdzennych mieszkańców tego kraju. Okazuje się, że kler, który prowadził placówki, w fizyczny i psychiczny sposób znęcał się nad ich wychowankami.

W czasie niedzielnej modlitwy Anioł Pański papież zapowiedział, że 24 lipca uda się z wizytą do Kanady, by spotkać rdzenną ludność. - Niestety w Kanadzie wielu chrześcijan, w tym niektórzy członkowie instytutów zakonnych, przyczynili się do polityki asymiliacji kulturowej, która w przeszłości przyniosła w różny sposób poważne szkody rdzennym wspólnotom - mówił Franciszek, cytowany przez TVN24.

- Teraz udam się z pielgrzymką pokutną, która, jak mam nadzieję, z Bożą łaską będzie mogła przyczynić się do podjętej już drogi wyzdrowienia i pojednania - podkreślił.

Jeszcze w ubiegłym roku premier Kanady Justin Trudeau wezwał katolików w kraju do tego, aby domagali się od Kościoła reakcji po tym, jak na terenie byłych szkół katolickich znalezione zostały szczątki dzieci. - Oczekujemy od Kościoła, że przejmie odpowiedzialność za swoją rolę - powiedział podczas konferencji prasowej premier Kanady. Trudeau dodał także, że poprosił papieża o odszkodowania.

Franciszek podkreślił wówczas, że odkrycie masowych grobów wywołało w nim "wielki smutek" oraz wezwał kościelne i cywilne władze Kanady do wyjaśnienia sprawy.

Szczątki dzieci rdzennych Kanadyjczyków odkryte na terenach dawnych szkół z internatem

Pod koniec czerwca ubiegłego roku odkryto 751 nieoznakowanych grobów w miejscu dawnej katolickiej szkoły z internatem dla dzieci w Marieval w prowincji Saskatchewan. Zwłoki należały do potomków rdzennych mieszkańców Kanady. Później szczątki dzieci odkryto także w pobliżu szkoły St Eugene's Mission, gdzie znaleziono kolejne 182 groby. Z kolei w maju 2021 roku, przy dawnej szkole w Kamloops w Kolumbii Brytyjskiej, odnaleziono zwłoki 215 dzieci.

Masowe groby dzieci w Kanadzie. Premier prosi papieża o odszkodowania

Z raportu opublikowanego w 2015 roku wynika, że w kanadyjskich szkołach z internatem dochodziło do fizycznego i psychicznego znęcania się nad dziećmi, a także do wykorzystywania seksualnego. Do przebywania w tych placówkach były zmuszane dzieci rdzennych mieszkańców Kanady. Kanadyjska Komisja Prawdy i Pojednania uznaje za zaginione ponad 4100 dzieci, które były uczniami tych szkół.

Odkrycia z 2021 roku spowodowały gwałtowne protesty, które przejawiały się głównie w podpalaniu i dewastacji kościołów.