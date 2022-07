Ukraina. Płonie "spichlerz świata". Rosjanie ostrzeliwują pola zbóż zapalającymi pociskami

Ukraina nazywana "spichlerzem świata", choć dostaje niezbędne wsparcie na polu bitwy, stoi w ogniu. Według ukraińskich władz Rosjanie celowo bombardują pola pociskami zapalającymi, by wywołać globalny kryzys żywnościowy - podaje stacja CNN. Kraj jest jednym z czołowych eksporterów zbóż. - To nie ukraińska pszenica płonie, to płonie bezpieczeństwo żywnościowe świata - podkreśliło Ministerstwo Obrony Ukrainy.

