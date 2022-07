Grecja. W katastrofie An-12 zginęło ośmiu Ukraińców. Potwierdzono, że na pokładzie były tony amunicji

Śmierć ośmiu członków załogi potwierdził dyrektor ukraińskich linii lotniczych Meridian, Denys Bohdanowycz. Dodał, że wszystkie ofiary były obywatelami Ukrainy.

Samolot, lecący z serbskiego Niszu do jordańskiego Ammanu, rozbił się w nocy w pobliżu miasteczka Pangaion, położonego w Tracji w północnej Grecji. Według serbskiego ministerstwa obrony, na pokładzie było 11 i pół tony amunicji, zakupionej w Serbii przez Bangladesz. Amunicja miała ostatecznie dotrzeć do Dhaki, z międzylądowaniami w Ammanie, Rijadzie i Ahmadabadzie.

Problemy strażaków z oddychaniem na miejscu katastrofy

Z powodu unoszących się w miejscu katastrofy oparów zdecydowano w nocy o wstrzymaniu akcji ratunkowej. Dwaj strażacy, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce, trafili do szpitala. Mieli problemy z oddychaniem. Burmistrz Pangaion zaapelował do mieszkańców, by pozamykali drzwi, okna i wyłączyli klimatyzatory.

O świcie strażacy i żołnierze Sił Zbrojnych Grecji zaczęli przeszukiwanie miejsca katastrofy. Użyto przy tym drona. Dalsze działania rozpoczną się, gdy będzie pewność, że nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Załoga prosiła o możliwość lądowania w Kawali

Jak widać na mapie Flightradar24, maszyna wystartowała z serbskiego Niszu o 18:36, a około godziny później zawróciła nad Morzem Egejskim. Tuż przed katastrofą załoga prosiła o możliwość lądowania na lotnisku w nadmorskiej Kawali. Ostatni sygnał został wysłany o 19:47, 36 kilometrów od lotniska.

Zdaniem świadków, jeden z silników maszyny zapalił się jeszcze w powietrzu. Miało też dojść też do kilku wybuchów. Tuż po katastrofie nastąpiła awaria sieci energetycznej w okolicy.