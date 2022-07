Policja w Ukrainie rozbiła szajkę osób, które przechwytywały i sprzedawały pomoc humanitarną z Zachodu. Oszuści działali w obwodzie tarnopolskim, na zachodzie Ukrainy. O rozbiciu szajki poinformowała ukraińska policja na swojej stronie internetowej.

Wojna w Ukrainie. Policja robiła szajkę przejmująca pomoc humanitarną

Pomoc humanitarna przeznaczona dla ukraińskiego wojska i przesiedleńców była przechwytywana przez oszustów. Szajkę wykryli policjanci, działający w obwodzie tarnopolskim. Na stronie internetowej poinformowali, że udało się im ją rozbić.

Członkowie szajki mieli pozwolenia na wjazd do Unii Europejskiej. Przywozili stamtąd pomoc humanitarną, dzielili ją między sobą, a następnie sprzedawali we własnych domach. Przechwytywali przede wszystkim artykuły dla wojska - odzież militarną i kamizelki taktyczne.

Policjanci, żeby dotrzeć do oszustów, przeprowadzili szereg rewizji. Dzięki temu znaleźli artykuły z pomocy humanitarnej z Zachodu - m.in. mundury, noże, okulary taktyczne, produkty żywnościowe, środki higieny osobistej, leki.

Wszystkie artykuły znalezione przy członkach szajki warte były około 320 tys. zł.

Wojna w Ukrainie. Oszuści łasi na pomoc humanitarną

Jak podaje tygodnik "Wprost", to nie pierwsza sytuacja, w której pomoc humanitarna trafia w niepowołane ręce. Pod koniec maja we Lwowie podobna szajka przechwyciła kamizelki kuloodporne, które miały trafić do żołnierzy. Wsparcie pochodziło od polskiej Fundacji Otwarty Dialog.

