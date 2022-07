Grecja. Katastrofa samolotu transportowego. Na pokładzie miało być 12 ton niebezpiecznych substancji

Burmistrz Pangaion położonego w Tracji, w północnej Grecji zaapelował do mieszkańców, by pozamykali drzwi, okna i wyłączyli klimatyzatory. W pobliżu miasteczka wieczorem rozbił się samolot lecący z serbskiego Niszu do jordańskiego Ammanu. Na pokładzie maszyny miało znajdować się 12 ton "niebezpiecznych substancji". Burmistrz zasugerował, że mogła to być amunicja. Wskazał, ze nie jest znany poziom toksyczności ładunku.

REKLAMA

Więcej informacji ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Dwóch strażaków, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce wypadku, trafiło do szpitala. Mieli problemy z oddychaniem. Szef ochrony cywilnej prefektury Kawala Stavros Kivrakis powiedział, że centrala straży pożarnej poprosiła o wycofanie jej jednostek, a także ratowników medycznych i wszystkich osób znajdujących się w pobliżu miejsca zdarzenia. Nad ranem wrakiem mają się zająć wojskowi saperzy.

Nie wiadomo, ile osób było na jego pokładzie. Pierwsze doniesienia informowały o trzech, ostatnie o ośmiu. Tuż przed katastrofą załoga prosiła o możliwość lądowania na lotnisku w nadmorskiej Kawali.

Problemy zgaszano po godzinie od startu

Jak widać na mapie Flightradar24, maszyna wystartowała z serbskiego Niszu o 18:36, a około godziny później zawróciła nad Morzem Egejskim. Ostatni sygnał samolot wysłał o 19:47 na wysokości 350 stóp, 36 kilometrów od lotniska w Kawali.

Zdaniem świadków jeden z silników maszyny zapalił się jeszcze w powietrzu. Miało też dojść też do kilku wybuchów. Tuż po katastrofie nastąpiła awaria sieci energetycznej w okolicy.

Lokalne media podają, że samolot należał do prywatnej amerykańskiej firmy i był zarejestrowany na Ukrainie.