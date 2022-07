Białoruś. Pojazdy wojskowe z tajemniczym oznaczeniem. "Mieszkańcy mają zachować spokój"

Do Jelska, w obwodzie homelskim na Białorusi, przybyły jednostki białoruskiej armii ze sprzętem wojskowym. Miasto położone jest w pobliżu granicy z Ukrainą.

Informację przekazała agencja "UNIAN", powołując się na grupę monitoringową "Biełaruski Hajun". Świadkowie informują, że do miasta dotarł pociąg, który przywiózł od 15 do 20 bojowych wozów piechoty BMP-2. Pojazdy są oznaczone symbolem w kształcie czerwonego czworokąta i nie mają numerów identyfikacyjnych. Żołnierze i sprzęt przybyli do Jelska ze Słonimia, gdzie stacjonuje białoruska 11. Samodzielna Brygada Zmechanizowana.

W Jelsku pojawiły się jednostki armii. Mieszkańcy powinni "zachować spokój"

Władze miasta apelują do mieszkańców, aby "zachowali spokój i nie panikowali". W Jelsku zauważono także dużą liczbę funkcjonariuszy białoruskiego MSW.

Portal Belsat tłumaczy, że wcześniej lokalna gazeta zapowiadała na 15 lipca przyjazd i rozładunek pociągu ze sprzętem wojskowym. Zaznaczono wówczas, że wojsko "będzie kontynuować wzmacnianie ochrony granicy państwowej".

Serwis zaznacza, że już wcześniej ruchy sprzętu wojskowego zauważone zostały w dwóch powiatach obwodu brzeskiego, przy granicy z Ukrainą.

Od początku inwazji na Ukrainę Białoruś aktywnie wspiera Rosję. Rosyjscy żołnierze wykorzystywali białoruskie lotniska, bazy wojskowe, magazyny.

Ukraiński wywiad: Rosja przygotowuje się do kolejnej ofensywy

Przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy poinformował, że Rosja przygotowuje się do kolejnej ofensywy na Ukrainie.

Wadym Skibicki przekazał, że - zgodnie z danymi wywiadu - szef resortu obrony Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu odwiedził grupę rosyjskich żołnierzy walczących przeciwko Ukrainie, wysłuchał dowódców i podsumował z wojskowymi dotychczasowe działania.

Szef charkowskiej obwodowej wojskowej administracji Ołeh Syniehubow powiedział, że miejscowe władze zdają sobie sprawę z tego, że okupanci nie porzucili planów zajęcia Charkowa i jak największego obszaru całego obwodu. Dodał, że Rosjanie nie porzucili swoich pozycji w regionie, tak jak zrobili to pod naciskiem ukraińskiej armii pod Kijowem czy w okolicy Sum. "Właśnie słychać wybuchy w okolicy Charkowa - w miejscach, gdzie nasze siły zbrojne walczą o utrzymanie swoich pozycji, starają się wypchnąć agresorów i wyzwolić nasze tereny" - relacjonował Syniehubow.