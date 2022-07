Zacharowa komentuje atak na Winnicę. I przypomina "kolegom" z ONZ, "za co im płacą"

Wojna w Ukrainie trwa. W czwartek Rosja po przeprowadziła atak na Winnicę (miejscowość na południowy zachód od Kijowa, oddalona o kilkaset kilometrów od frontu w Donbasie), po raz kolejny kierując rakiety na obiekty cywilne. Rosjanie zrzucili na miasto trzy pociski Kalibr, prawdopodobnie wystrzelili je z okrętów podwodnych, które stacjonują na Morzu Czarnym. Pociski zabiły co najmniej 23 osoby (w tym troje dzieci), ponad sto osób zostało rannych. Zniszczone zostały też okoliczne budynki. Wołodymyr Zełenski określił atak na Winnicę aktem terroru ze strony Rosji. - Czy możecie pomyśleć o jakiejkolwiek innej organizacji terrorystycznej, która pozwoliłaby sobie na taką zuchwałość? - pytał.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres potępił rosyjski atak na Winnicę. Poinformował w tym w komunikacie wydanym przez jego służbę prasową, cytowanym przez Ukrinform. "Sekretarz Generalny potępia wszelkie ataki na ludność cywilną lub infrastrukturę cywilną i wzywa do pociągnięcia do odpowiedzialności za takie działania" - czytamy w oświadczeniu.

Na odpowiedź ze strony Rosji nie trzeba było długo czekać. Głos w sprawie zabrała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa, która chętnie rozpowszechnia propagandowy przekaz zgodny z linią Kremla.

Zacharowa przypomina "szanowanym kolegom" z ONZ, "za co im płacą"

Zacharowa poproszona o komentarz do wypowiedzi sekretarza generalnego ONZ stwierdziła, że "wbrew wymogom Karty Narodów Zjednoczonych Sekretariat nie zajmuje wyważonego stanowiska, czego można by oczekiwać od renomowanej organizacji międzynarodowej, specjalnie zaprojektowanej do pomocy w rozwiązywaniu sporów".

Chciałabym przypomnieć moim szanowanym kolegom z Sekretariatu ONZ, że ich celem nie jest stanięcie po czyjejś stronie w kontrowersyjnych sytuacjach, ale ułatwienie wysiłków na rzecz utrzymania pokoju i stabilności. Za to im płacą i do tego są upoważnieni

- dodała. Podkreśliła też, że ONZ powinno wiedzieć z raportów rosyjskiego Ministerstwa Obrony, że atak na Winnicę, w którym użyto pocisków Kalibr, "wymierzony był w klub oficerów garnizonowych, w którym odbywały się konsultacje między dowództwem ukraińskich sił powietrznych a przedstawicielami zagranicznych sił powietrznych". Tym samym powtórzyła przekaz Kremla o ostrzeliwaniu przez Rosję jedynie obiektów wojskowych w Ukrainie, co nie jest prawdą. Rosyjskie wojska wielokrotnie atakowały obiekty cywilne (szkoły, przedszkola, szpitale, bloki mieszkalne, teatry), zabijając tym samym i raniąc setki, a nawet tysiące osób, w tym dzieci.

Tylko w ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska 21 razy ostrzeliwały miejscowości obwodu donieckiego, niszcząc 54 obiekty cywilne, głównie domy mieszkalne - wynika z informacji agencji Ukrinform.

