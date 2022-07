Biden w Arabii Saudyjskiej rozmawiał o zabójstwie dziennikarza w konsulacie. Książę odpierał zarzuty

Po odwiedzeniu Izraela i Zachodniego Brzegu Jordanu amerykański przywódca udał się do Arabii Saudyjskiej, gdzie spotkał się z przywódcami tego kraju. W sobotę Joe Biden weźmie udział w szczycie krajów Zatoki Perskiej. Prezydent USA przybył do Arabii Saudyjskiej w piątek wieczorem. Joe Biden spotkał się z przywódcami tego kraju, w tym z księciem Muhammadem ibn Salmanem. Wizyta ta jest określana jako jedna z najtrudniejszych od początku kadencji.

Rządzona twardą ręką przez księcia Muhammada ibn Salmana Arabia Saudyjska nie jest darzona sympatią przez obecną amerykańską administrację. Joe Biden wielokrotnie mówił o łamaniu praw człowieka, przede wszystkim o morderstwie dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego, które miał zlecić saudyjski książę. Amerykański prezydent przyleciał jednak do Arabii Saudyjskiej, bo zmusiła go do tego wojna na Ukrainie i poszukiwanie nowych źródeł dostaw ropy i gazu.

Po spotkaniu z księciem ibn Salmanem Biden mówił dziennikarzom, że mimo trudnej sytuacji poruszył temat morderstwa Dżamala Chaszodżdżiego. - Powiedziałem o tym zaraz na początku spotkania. Jasno powiedziałem, co o tym myślę, nie owijałem w bawełnę - mówił prezydent. Joe Biden relacjonował, że saudyjski książę miał w odpowiedzi podkreślić, iż nie ma z morderstwem dziennikarza nic wspólnego.

Dżamal Chaszodżdżi był prominentnym saudyjskim dziennikarzem, mieszkającym w USA. Wielokrotnie krytykował saudyjską rodzinę królewską. W październiku 2018 roku został zamordowany w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule. Zarówno tureckie jak i amerykańskie służby uznały, że było to zabójstwo na zlecenie, a rozkaz wydał saudyjski książę.

"Nie zostawimy próżni do wypełnienia przez Rosję"

Podczas konferencji prasowej prezydent powiedział również, że jednym z tematów rozmów była kwestia zwiększenia produkcji ropy naftowej przez Arabię Saudyjską. - Odbyliśmy dobre rozmowy na temat bezpieczeństwa energetycznego i adekwatnej podaży ropy dla światowego wzrostu gospodarczego. Działania w tej sprawie zostaną podjęte wkrótce - powiedział Joe Biden.

Mówił też o współpracy obronnej z Arabią Saudyjską, wspólnych inwestycjach w sieć 5G oraz o utrzymaniu pokoju w Jemenie. - Ta podróż ma na celu umocnienie pozycji USA w regionie na przyszłość. Nie zostawimy próżni na Bliskim Wschodzie do wypełnienia przez Rosję czy Chiny - dodał prezydent USA, który w sobotę spotka się z przywódcami Rady Współpracy Zatoki, która skupia Arabię Saudyjską, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Na szczyt zaproszono również przywódców Egiptu, Iraku i Jordanii.

Umowy dotyczące energetyki i oświadczenie ws. Iranu

Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska podpisały 18 umów o współpracy w dziedzinach energetyki, inwestycji, komunikacji, zdrowia i programów kosmicznych - przekazała saudyjska telewizja państwowa al-Ekhbariya. Niektóre umowy zostały podpisane pomiędzy saudyjskimi ministerstwami energii i inwestycji oraz Królewską Komisją Dżubail i Yanbu a prywatnymi firmami, w tym z Boeingiem oraz szeregiem innych amerykańskich firm, działających w dziedzinie energetyki, turystyki, edukacji i tekstyliów.

Amerykański prezydent potwierdził, że jego kraj będzie zaangażowany we wspieranie bezpieczeństwa i obrony terytorium Arabii Saudyjskiej. Będzie też wzmacniał zdolności tego państwa do obrony przed zewnętrznymi zagrożeniami. Obie strony podkreśliły potrzebę powstrzymywania Iranu przed mieszaniem się w sprawy wewnętrzne innych państw, wspieraniem terroryzmu i destabilizacją bezpieczeństwa w regionie. Zwróciły też uwagę na znaczenie utrzymania swobodnego przepływu dóbr przez strategicznie ważne cieśniny Bab al-Mandab i Ormuz.