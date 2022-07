Ambasada USA wzywa Amerykanów: "Natychmiast opuśćcie Ukrainę. Sytuacja jest nieprzewidywalna"

Zobacz wideo Agencja Wywiadu przechwyciła rozmowy rosyjskich żołnierzy. "Z naszego plutonu zostały trzy osoby"

Amerykańska placówka dyplomatyczna w Kijowie zaznaczyła, że w związku z "trwającymi atakami ze strony Rosji, toczącymi się walkami i niepewnymi warunkami bezpieczeństwa" sytuacja bezpieczeństwa w Ukrainie wciąż jest "nieprzewidywalna". "Ambasada USA wzywa obywateli, aby wjeżdżali do Ukrainy, a osoby, które są w Ukrainie do natychmiastowego wyjazdu, korzystając z dostępnych opcji transportu naziemnego, jeśli jest to bezpieczne" - zaznaczono w komunikacie.

REKLAMA

Placówka zaapelowała również, aby unikać dużych skupisk ludzi, "ponieważ mogą one stać się rosyjskimi celami wojskowymi w dowolnym miejscu w Ukrainie, w tym w jej zachodnich regionach".

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Putin podpisał ustawę o wsparciu armii. I jeszcze ponad sto innych

Osiem rakiet spadło na Winnicę

Komunikat pojawił się na stronie internetowej amerykańskiej ambasady w dniu ataku rakietowego na centrum Winnicy, w którym zginęły co najmniej 23 osoby, w tym troje dzieci. Rosjanie uderzyli w miasto pociskami manewrującymi typu "Kalibr". Wystrzelili je z łodzi podwodnej na Morzu Czarnym. Szef lokalnej wojskowej administracji Serhij Borzow podkreślił, że w zaatakowanych rakietami miejscach nie było żadnej militarnej infrastruktury.

Do ataku odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Rano rosyjskie rakiety trafiły w naszą Winnicę - zwyczajne, pokojowo nastawione miasto. Pociski manewrujące trafiły w dwa obiekty - zniszczony został budynek, w tym centrum medyczne, spłonęły samochody i tramwaje. To akt rosyjskiego terroru" - zaznaczył.

Dramat w ostrzelanej Winnicy. Partyzanci uderzyli w Mariupolu