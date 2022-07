Francja. Legendarny Orient Express ma powrócić na trasę w 2024 roku

Orient Express kursował między Paryżem a Stambułem od 1883 r. Słynął z pięknych, bogato zdobionych wnętrz i znakomitej kuchni. Drogimi podróżami mogli nacieszyć się tylko wybrani - arystokraci, dyplomaci i biznesmeni. Pociąg przez lata inspirował pisarzy i twórców filmowych, lecz do rozsławienia go najbardziej przyczyniła się Agatha Christie i jej oparty na prawdziwych wydarzeniach kryminał "Morderstwo w Orient Expressie".

Luksus, o którym niegdyś marzyli wszyscy podróżnicy. Orient Express to legenda

Na pierwotnej trasie Orient Express kursował do 1977 r. Później skracano ją o kolejne odcinki - pociąg dojeżdżał do Bukaresztu, do Budapesztu, a potem już tylko do Wiednia. Z torów zniknął zupełnie w grudniu 2009 r.

Wagony Orient Expressu znaleziono w Małaszewiczach

Orient Express zawitał także do Polski. W 1988 r. pod nazwą "Nostalgie Paryż - Stambuł Orient Expres" kursował na specjalnej trasie Paryż-Berlin-Warszawa-Moskwa-Pekin-Hongkong. Licząca ponad 15 tys. km podróż trwała 19 dni.

W 2015 r. w Małaszewiczach (woj. lubelskie) odkryto 17 niszczejących wagonów legendarnego pociągu, w tym: 12 wagonów sypialnych, trzy wagony wypoczynkowe oraz wagon restauracyjny z nienaruszonym oryginalnym wystrojem w stylu art déco. W ciągu kolejnych trzech lat wszystkie odnalezione w Polsce części pociągu powróciły do Francji.

Orient Express ma wrócić na pierwotną trasę przed igrzyskami w Paryżu

W 2017 r. markę Orient Express nabyła grupa Accor Hotels i od tamtej pory podejmuje działania, aby luksusowy pociąg ponownie wyruszył w trasę Paryż-Stambuł. Firma zapowiada, że stanie się to w 2024 r., przed rozpoczęciem letnich igrzysk olimpijskich we francuskiej stolicy (ceremonia otwarcia odbędzie się 26 lipca 2024 r.).



