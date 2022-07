Premier Włoch Mario Draghi ogłosił, że podaje się do dymisji. - Wieczorem przekażę swoją rezygnację prezydentowi - powiedział. To efekt głębokiego kryzysu wywołanego przez należący do koalicji rządowej Ruch Pięciu Gwiazd, który w Senacie nie udzielił rządowi wotum zaufania.

4 Gazeta.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl