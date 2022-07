Putin podpisał ustawę o gospodarczym wsparciu armii. A Pieskow gra: Nie jesteśmy w stanie wojny

Podpisana w czwartek ustawa umożliwia rosyjskiemu rządowi wprowadzenie nadzwyczajnych środków ekonomicznych, których celem jest wsparcie armii w trakcie "operacji antyterrorystycznych i innych" poza granicami Rosji. Wspomniane "operacje" to oczywiście nic innego, jak działania wojenne - takie jak te, które Władimir Putin bezpodstawnie prowadzi obecnie w Ukrainie.

REKLAMA

"Z naszego plutonu zostały trzy osoby". Wywiad przechwycił rozmowy Rosjan

Zgodnie z nową ustawą rosyjskie firmy nie będą mogły odmówić zawarcia umów w ramach zamówień publicznych lub zamówień obronnych państwa, gdy umowy będą dotyczyły takich "operacji". Ponadto władze Federacji Rosyjskiej będą mogły ustanowić specjalną "prawną regulację stosunków pracy w poszczególnych organizacjach", która pozwoli m.in. na pracę w nocy, w weekendy oraz w święta.

Zobacz wideo Czy istnieje ryzyko użycia broni atomowej przez Rosjan? Siemoniak: Ryzyko jest bardzo małe

Rosja. Specjalne środki dla wsparcia "specjalnych operacji". Pieskow kłamie: Nie jesteśmy w stanie wojny

W jakich sytuacjach rząd Rosji może wprowadzić specjalne rozwiązania? Dziennikarze zapytali o to Dmitrija Pieskowa. - To zależy od rządu. Jeśli uzna za stosowne wprowadzenie takich środków, ma do tego prawo - odpowiedział rzecznik Kremla, cytowany przez agencję Interfax.

Więcej informacji na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Dziennikarze zwracali uwagę, że rząd po części zdublował uprawnienia prezydenta zapisane w przepisach o stanie wojennym. - Nie jesteśmy w stanie wojny. Mamy specjalną operację wojskową. A ona ma swoją specyfikę - skwitował propagandysta.

Rosyjski atak rakietowy na Winnicę. Wielu zabitych - w tym małe dzieci

Ustawę dotyczącą szczególnych środków gospodarczych opracował rosyjski rząd. 30 czerwca została przedłożona Dumie Państwowej. Dokument przyjęto w Dumie 6 lipca, a dwa dni później zatwierdziła go Rada Federacji Rosyjskiej.



***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>