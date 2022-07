Nowy ambasador Niemiec o "punkcie zwrotnym" dla kraju. Do Polaków: Nie zawsze byliśmy dobrymi sąsiadami

W środę Thomas Bagger złożył listy uwierzytelniające na ręce prezydenta Andrzeja Dudy. Tego samego dnia na Twitterze opublikował film, w którym przywitał się z Polakami. - Cieszę się, że w najbliższych latach będę mógł reprezentować w Polsce Niemcy. Polska jest naszym sojusznikiem w NATO, naszym bliskim partnerem w Unii Europejskiej, a przede wszystkim: naszym sąsiadem - powiedział.

- Niemcy nie zawsze były dobrym sąsiadem dla Polski, ale chcemy być dobrymi sąsiadami w zjednoczonej Europie - podkreślił. Uważam, że moim zadaniem i obowiązkiem jest zachowanie żywej pamięci o mrocznych rozdziałach naszej historii, kiedy to Niemcy sprowadziły na ten kraj śmierć i straszliwe cierpienia. Ta pamięć powinna być dla nas nieustanną przestrogą w pracy na rzecz lepszej przyszłości i dobrego sąsiedztwa Niemców i Polaków - dodał.

Ambasador Niemiec w Polsce: Barbarzyńska wojna pokazuje, jak ważna jest solidarność i wspólnota

W nagraniu Thomas Bagger zapowiedział, że będzie dbał o dalszy rozwój relacji polsko-niemieckich. - Barbarzyńska wojna Rosji przeciwko Ukrainie pokazuje, jak ważna jest solidarność i wspólnota. Chcemy być dobrymi sąsiadami w zjednoczonej i silnej Europie, w Europie wolnej i zdolnej do obrony - stwierdził.

- Punkt zwrotny w Niemczech, który nastąpił w wyniku napaści Rosji, stwarza też szanse dla jeszcze bliższej bardziej intensywnej współpracy między Niemcami i Polską - dodał Bagger.

Niemiecki dyplomata zakomunikował, że darzy głębokim szacunkiem polskie społeczeństwo za to, jak pomogli ukraińskim uchodźcom. - To, jak Polacy otworzyli swoje domy dla ukraińskich uchodźców, jest wspaniałym przykładem ich człowieczeństwa. Tak jak ruch Solidarność w latach osiemdziesiątych stał się na całym świecie symbolem tęsknoty i dążenia do wolności, tak również dzisiaj Polska jest inspiracją dla wielu ludzi, w tym w Niemczech - powiedział.

Nowy ambasador Niemiec w Polsce: Bardzo chcemy, żeby Polska i Niemcy mówiły naprawdę jednym głosem

W środę ambasadorowie Niemiec, Ukrainy, Hiszpanii i Kolumbii oficjalnie rozpoczęli swoją misję dyplomatyczną w Polsce.

Jak zaznaczył w rozmowie z Polskim Radiem szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch, nowy niemiecki ambasador złożył listy uwierzytelniające zaledwie kilka dni po przyjeździe do naszego kraju. - Ten gest jest oczywiście gestem dobrej woli i chęcią poszukiwania nowego otwarcia, nowego porozumienia zwłaszcza w sprawie wspierania Ukrainy. Bardzo chcemy, żeby Polska i Niemcy mówiły naprawdę jednym głosem, jeżeli chodzi o wsparcie dla naszego wschodniego sąsiada - zadeklarował Kumoch.

57-letni Thomas Bagger był ostatnio szef Departamentu Zagranicznego w kancelarii prezydenta federalnego. Do tej pory ambasadorem Niemiec w Polsce był Arndt Freytag von Loringhoven.