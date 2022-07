Do zdarzenia doszło w środę 13 lipca. Helikopter strażacki, który brał udział w operacji gaszenia pożaru na greckiej wyspie Samos, we wschodniej części Morza Egejskiego, spadł do wody. Trwa akcja ratunkowa i poszukiwawcza.

REKLAMA

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Pożary składowisk odpadów. Polska stała się śmietnikiem Europy?

Grecja. Helikopter strażacki rozbił się na morzu. Na pokładzie cztery osoby

Helikopter wystartował z Samos o 16.39. Wpadł do morza u zachodniego brzegu wyspy o 17:55 - podaje portal ekathimerini.com. Na pokładzie były cztery osoby - obywatel Rumunii, dwaj obywatele Mołdawii i grecki tłumacz. W celu ich odnalezienia została wysłana ekipa ratunkowa. Straż przekazała, że maszyna, która uległa katastrofie, to wydzierżawiony radziecki Mi-8.

Grecja. Trzech członków załogi helikoptera zostało odnalezionych

Jak podano, dotychczas trzech z czterech zaginionych członków załogi helikoptera zostało odnalezionych m.in. pilot z Rumunii. Mężczyzna trafił do szpitala. Stan zdrowia pozostałych dwóch osób nie jest znany - przekazał portal ekathimerini.com.

Grecja podwyższa gotowość wojsk. Turcja czeka na "męską odpowiedź"

Pożar w Palaiochori. W akcji gaśniczej brało udział 27 strażaków

Pożar wybuchł w środę 13 lipca na zalesionym terenie w pobliżu miejscowości Palaiochori. W akcji gaszenia ognia brało udział łącznie 27 strażaków. Ponadto zostały wykorzystane cztery samoloty zrzucające wodę i helikopter. Działania były utrudnione przez wiatr, który podsycał płomienie - przekazały lokalne władze.

Starstreak zestrzelił rosyjski helikopter. "Pierwszy taki przypadek" [WIDEO]

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.