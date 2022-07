Korea Północna to kolejny kraj, który uznał niepodległość tzw. separatystycznych republik ludowych - Doniecka i Ługańska. To należące do Ukrainy tereny, które są kontrolowane przez Rosję. Ukraina natychmiast odpowiedziała i zerwała stosunki dyplomatyczne z Pjongjangiem.

