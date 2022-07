Rishi Sunak zdobył 88 głosów. Drugie miejsce zajęła Penny Mordaunt, była szefowa ministerstwa obrony. W ostatnich dniach jej notowania wyraźnie wzrosły. Jak podaje "The Guardian", uzyskała 67 głosów. Trzecia pozycja przypadła szefowa dyplomacji Liz Truss (50).

Po pierwszej rundzie zostało sześcioro kandydatów na następcę B. Johnsona

Dalej znaleźli się: przedstawicielka prawicy partii Kemi Badenoch (40), przedstawiciel skrzydła liberalnego Tom Tugendhat (37) oraz radca prawny rządu Suella Braverman (32).

Warunkiem przejścia do następnej rundy było uzyskanie przynajmniej 30 głosów posłów partii. Progu tego nie osiągnęli były minister zdrowia Jeremy Hunt (uzyskał 18 głosów) oraz Nadhim Zahawi (25 głosów), minister finansów.

Hunt podziękował na Twitterze swoim współpracownikom i sympatykom. Podzielił się też radą z pozostałymi kandydatami. "Oszczerstwa i ataki mogą przynieść krótkoterminowe korzyści taktyczne, ale na dłuższą met zawsze przynoszą odwrotny skutek" - napisał.

"Najwyraźniej mój udział w wyborach teraz się zakończył. Moim priorytetem jest praca na stanowisku kanclerza skarbu" - stwierdził z kolei cytowany w Sky News Zahawi.

We wtorek kolejna runda

Następna runda ma się odbyć we wtorek. Ich liczba zależy od tego, jak szybko kurczyć się będzie grono kandydatów. W końcu zostanie ich dwóch. To spośród nich lidera wybierze szersze grono: członkowie Partii Konserwatywnej w całym kraju. Rezultaty mamy poznać 5 września, choć istnieje możliwość, że stanie się to szybciej, bo ktoś z finałowej dwójki się wycofa i ostatnia runda nie będzie potrzebna. Tak było, gdy partia wybierała następcę Davida Camerona. Na polu bitwy jako ostatnia została Theresa May.

Boris Johnson: Odejdę z podniesioną głową

W środę w Izbie Gmin Boris Johnson powiedział, że jest dumny ze swojego przywództwa. - Niedługo odejdę z podniesioną głową - mówił. Wcześniej Keir Starmer, przywódca Partii Pracy, powiedział, że będzie "tęsknił za cotygodniowymi bzdurami, wygłaszanymi przez Johnsona" (cytat za "Guardianem").

Boris Johnson ogłosił swoją dymisję w ubiegłym tygodniu. Był to efekt buntu członków rządu i jego partii, zaniepokojonych aferami, załamaniem notowań sondażowych i porażkami w wyborach uzupełniających do Izby Gmin.