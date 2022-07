Grecja. Dla dwóch kobiet wakacje na Mykonos skończyły się koszmarem. Miały zostać zgwałcone

22-letnia Brytyjka pochodząca z Preston w hrabstwie Lancashire miała zostać zgwałcona przez 30-letniego Amerykanina w czasie wakacji, które spędzała na greckiej wyspie Mykonos. Do zdarzenia miało dojść w sobotę.

Grecja. Brytyjka miała zostać zgwałcona w czasie wakacji na Mykonos

Kobieta po południu bawiła się ze znajomymi w jednym z barów na wyspie, gdzie poznała Amerykanina. Wieczorem wszyscy wrócili do pokoju hotelowego dziewczyny - donosi dailymail.co.uk. Kiedy dziewczyna udała się do łazienki, tuż za nią poszedł 30-latek, który według zeznań 22-latki miał wykorzystać swoją przewagę fizyczną i ubezwłasnowolnić ją, a następnie zgwałcić.

Kobieta sprawę zgłosiła na policji następnego dnia. Została przesłuchana oraz skierowana na obdukcję. 30-letni mężczyzna został aresztowany, jednak zaprzecza, by dopuścił się gwałtu na kobiecie - informuje greekcitytimes.com.

Tego samego dnia na Mykonos została zgwałcona Dunka

To nie jedyna taka sprawa na wyspie Mykonos. Tej samej nocy, zgwałcona miała zostać także 22-letnia Dunka. Mężczyzna, który miał ją zgwałcić, był w podobnym co ona wieku. Poznali się w Mykonos Town, a następnie udali się do hotelu, gdzie miało dojść do gwałtu. Mężczyzna po rzekomym gwałcie opuścił hotel, a kobieta zgłosiła sprawę na policję nad ranem. Obecnie mężczyzna jest poszukiwany przez funkcjonariuszy.

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112. Więcej informacji >>> LINK

