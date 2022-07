Białoruś. Alaksandr Łukaszenka zwolnił generała. Odpowiadał za mobilizację do armii

Anton Heraszczenko - ukraiński doradca ministra spraw wewnętrznych - ocenił, że zwolnienie Shkirenki wynika z jego niezdolności do szybkiej mobilizacji białoruskich sił zbrojnych. "Myślę, że to nie jest ostatnie głośne zwolnienie w Siłach Zbrojnych Białorusi" - stwierdził Anton Heraszczenko, cytowany przez ukraiński portal tsn-ua.

Alaksandr Łukaszenka zwolnił białoruskiego generała. Był odpowiedzialny za mobilizację

We wtorek służby prasowe Alaksandra Łukaszenki opublikowały komunikat o zwolnieniu generała Alaksandra Szkirenki. "Generał dywizji Alaksandr Shkirenko został zwolniony ze stanowiska szefa głównego wydziału organizacyjno-mobilizacyjnego - zastępcy szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych i oddany do dyspozycji ministra obrony. Odpowiedni dekret nr 240 został podpisany 12 lipca przez prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenkę" - napisano w oświadczeniu.

W obwodzie homelskim na granicy z Ukrainą, rozpoczęły się manewry z udziałem białoruskich wojsk obrony terytorialnej. Poinformowała o tym agencja UNIAN, powołując się na komunikat ministerstwa obrony Białorusi na kanale Telegram.

Ćwiczenia potrwają trzy dni - od 12 do 14 lipca. Ich celem jest ocena stanu gotowości funkcjonariuszy administracji państwowej do kierowania działaniami bojowymi jednostek obrony terytorialnej i doskonalenie umiejętności dowódczych oficerów rezerwy. Jednostki będą ćwiczyły ochronę i obronę obiektów, a także wykonanie zadań na punktach kontrolnych w warunkach stanu wojennego. W obwodzie homelskim rezerwiści otrzymują wezwania od komisariatów wojskowych i muszą stawić się do swych jednostek.

