Wojna w Ukrainie. Czeski "Wampir" terroryzuje Rosjan. Wystrzeliwuje 40 pocisków w 20 sekund

Żołnierze 10. Górskiej Brygady Szturmowej "Edelweiss" opublikowali nagranie, na którym do działań wojennych wykorzystują wyrzutnie rakiet RM-70 Vampire 4D. Czeski sprzęt jest w posiadaniu armii ukraińskiej od kwietnia bieżącego roku - Kijów otrzymał około 20 Wampirów.

Czeski "Wampir" może wystrzelić aż 40 pocisków w 20 sekund

"Wampir" jest wstanie w minutę z pozycji transportowej przejść do pozycji ostrzałowej. "Ogień może być prowadzony standardowo albo z kabiny, albo dzięki zdalnemu sterowaniu, na przykład z rowu lub innej kryjówki. Ma to zapobiec śmierci operatora w przypadku ostrzału przeciwnika" - czytamy na Facebooku Military-Portál.cz.

Wyrzutnia jest w stanie wystrzelić 40 pocisków w 20 sekund na odległość nawet do 20 km - donosi Ukrinform. RM-70 Vampire 4D to najnowocześniejsza czeska wyrzutnia rakiet, jest to zmodernizowaną czechosłowacką wyrzutnią RM-70. Została wyposażona w nowoczesny komputer balistyczny. Poza tym nowa wyrzutnia może jechać z maksymalną prędkością 105 km/h i doskonale radzi sobie na trudnych terenach.

Armia rosyjska kontynuuje ostrzał artyleryjski i rakietowy pozycji ukraińskich oraz osiedli przy linii frontu. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że w ciągu minionej doby ostrzelano między innymi Charków i pobliskie osiedla, a także miejscowości w okolicach Kramatorska i Bachmutu w obwodzie donieckim. Rosjanie przeprowadzili również kilka nalotów, głównie na miejscowości w okolicach Doniecka. W okolicach Zaporoża rosyjskie lotnictwo przeprowadziło loty zwiadowcze. Nad innymi frontowymi rejonami stwierdzono aktywność dronów, które badają położenie pozycji ukraińskich.

Z kolei w obwodzie chersońskim ostrzał artyleryjski ze strony Rosjan miał zapobiec przegrupowaniu się wojsk ukraińskich. Rosyjskie pociski i rakiety trafiły między innymi w miejscowości Kyseliwka, Nowogrigoriwka, Mikołajów na południu kraju. Zaobserwowano również ruchy wojsk białoruskich, które stacjonują na granicy ukraińsko-białoruskiej. Wywiad ukraiński uważa, że następuje rotacja tych wojsk. Nadal utrzymuje się zagrożenie atakami rakietowymi i artyleryjskimi z terytorium Białorusi.

Na Morzu Czarnym i Azowskim rosyjska flota skupia się na blokowaniu ruchu cywilnego, a okręty Floty Czarnomorskiej są w gotowości do wykonania uderzeń rakietowych na cele lądowe na terytorium Ukrainy. Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy morale wojsk rosyjskich stale spada. Zaobserwowano spożywanie napojów alkoholowych i odnotowano dezercję.

