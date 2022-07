Rosja. Znaleźli "amerykańskie nagrania ze szkoleniami Ukraińców". To filmiki z YouTube'a

10 lipca rosyjska międzynarodowa agencja informacyjna RIA Novosti opublikowała tekst poświęcony nagraniom z "amerykańskimi szkoleniami", które miały zostać znalezione na laptopie żołnierza ukraińskiej marynarki wojennej. "Szczegółowo pokazują widzom strukturę broni wojskowej" - podkreśla agencja. Tymczasem okazuje się, że są to filmy, które każdy może obejrzeć w sieci.

Rosja. RIA Novosti donosi o "znalezieniu amerykańskich materiałów szkoleniowych na dysku ukraińskiego żołnierza"

"Na twardym dysku zabranym z laptopa ukraińskiego marine znaleziono folder 'Lekcje amerykańskich instruktorów' z filmami uczącymi posługiwania się karabinem AR-15 oraz ćwiczeniami precyzyjnego strzelania opracowanymi przez amerykańskich instruktorów" - donosi agencja, powołując się na informacje przekazane od swojego korespondenta.

Znaleziony kurs został podzielony na cztery części, obejmujące takie zagadnienia, jak komponenty, funkcjonalność czy instrukcję przełączania na ogień ciągły. Do tego w znalezionym folderze znaleziony został także przetłumaczony na język rosyjski dwugodzinny kurs obejmujący szkolenie precyzyjnego strzelania.

"Instruktorami są Amerykanie. Broń, na której demonstrują swoje umiejętności strzeleckie, jest typu 'NATO'" - czytamy w komunikacie agencji, która dodaje także, że "wszystkie filmy zostały wykonane przy użyciu grafiki komputerowej wysokiej jakości".



Rosyjska agencja ujawniła tajne materiały szkoleniowe Ukraińców? "Publicznie dostępne na YouTubie"

Tymczasem jak przekazał doradca ukraińskiego MSW Anton Hereszczenko, wspomniane dwugodzinne szkolenie można znaleźć na YouTubie - i to od ośmiu lat. Film dotyczący obsługi karabinu AR-15 także jest dostępny w serwisie. Jego pierwsza część została opublikowana w serwisie w 2016 roku.

"Propagandyści z RIA Novosti pokazali 'przerażające' znalezisko z przejętego laptopa ukraińskiej piechoty morskiej. Okupanci znaleźli tam folder 'Lekcje amerykańskich instruktorów' z filmami szkoleniowymi. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że film jest publicznie dostępny na YouTubie" - napisał Hereszczenko, dołączając zrzuty ekranu z agencji oraz serwisu. Warto dodać, że ukraińscy żołnierze są szkoleni przez amerykańską armię - m.in. z korzystania z systemów HIMARS. Trudno jednak sobie wyobrazić, by nagranie z takiego czy innego szkolenia w ogóle zostało zarejestrowane i udostępnione dla większej liczby osób.

