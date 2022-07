Brytyjczyk, skazany na dożywocie za zamordowanie w listopadzie zeszłego roku w Liverpoolu 12-letniej Avy White, ma obecnie 15 lat. Za 13 lat będzie mógł warunkowo opuścić więzienie. 14-latek zadźgał dziewczynkę nożem, bo chciała, by usunął filmik zamieszczony na Snapchacie.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Eksplozja taksówki w Liverpoolu. Policja zatrzymała trzy osoby

Wielka Brytania. 15-latek skazany na dożywocie za zabójstwo

Zabójca Avy podczas procesu podawał fałszywe alibi oraz próbował kierować podejrzenia śledczych na inną osobę. Oskarżono go o bezduszność wobec ofiary, ponieważ po ataku poszedł do sklepu, a następnie grał u kolegi w grę komputerową.

Nastolatek czeka również na zasądzenie wyroków w sprawie innych przestępstw, których dopuścił się przed morderstwem - przekazuje BBC.

Zobacz wideo Zbrodniarz wojenny żąda uniewinnienia

Liverpool. 14-latek zabił 12-latkę. Po morderstwie grał w gry

Do tragicznego zdarzenia doszło 25 listopada 2021 r. w Liverpoolu, około godz. 20.30. 12-letnia Ava spotkała się wówczas z koleżankami, aby podziwiać świąteczne iluminacje, które miały pojawić się w mieście. Dziewczyny śmiały się i wygłupiały, co zostało nagrane przez 14-latka, który był w tym samym miejscu z kolegami. Chłopiec opublikował nagranie na Snapchacie, ale Ava chciała, żeby usunął filmik i próbowała zabrać mu telefon. Doszło wtedy do szarpaniny. 14-latek dźgnął Avę nożem w szyję.

Z relacji świadków wynika, że się uśmiechnął, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Zaczął też zacierać ślady zbrodni - wyrzucił nóż, płaszcz i telefon. Zawiadomieni policjanci znaleźli dziewczynkę leżącą na ziemi. Skomentowali wtedy, że 12-latka miała "katastrofalne w skutkach obrażenia" - przekazuje BBC. Ava została przewieziona do szpitala dziecięcego Alder Hey w Liverpoolu i tam zmarła. W mediach opublikowano nagranie, które pokazuje, co robił 14-latek po zdarzeniu - był w sklepie, a potem został zatrzymany przez policjantów.

Wlk. Brytania. 21-latka zmarła po ukąszeniu komara. Infekcja zaatakowała mózg