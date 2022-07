Podczas niedzielnego przemówienia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do odstąpienia Kanady od sankcji nałożonych przez Zachód na Rosję. Kanadyjski rząd w sobotę zapowiedział, że odeśle serwisowaną turbinę dla gazociągu Nord Stream 1 do Niemiec. Ma to pomóc Berlinowi w imporcie gazu z Rosji, mimo nałożonych wcześniej sankcji.

Przypomnijmy, rosyjski koncern energetyczny Gazprom w połowie czerwca zmniejszył dostawy gazu do Niemiec przez gazociąg Nord Stream 1, powołując się na opóźnienia w naprawie sprężarek gazu. Firma Siemens Energy podała wtedy, że turbina gazowa, która była remontowana w Kanadzie, nie może wrócić z Montrealu ze względu na zachodnie sankcje wobec Rosji. Teraz Kanada chce, aby turbina została wysłana najpierw do Niemiec, zamiast bezpośrednio do Rosji.

Jonathan Wilkinson, kanadyjski minister odpowiedzialny za zasoby mineralne opublikował na Twitterze oświadczenie, w którym poinformował, że rząd wydał "tymczasowe i odwołalne pozwolenie" dla Siemens Canada na zwrot turbiny do Niemiec. Podkreślił, że ma to zapewnić Europie "dostęp do niezawodnej i przystępnej cenowo energii przy powolnym odchodzeniu od rosyjskiej ropy i gazu" - czytamy w oświadczeniu Wilkinsona.

Wilkinson uzasadnił sankcyjny wyjątek dla turbiny tym, że prezydent Rosji Władimir Putin swoją polityką energetyczną próbuje podzielić sojuszników Ukrainy popierających ją w wojnie przeciwko rosyjskiej agresji. „Nie możemy na to pozwolić" - podkreślił Wilkinson, zapewniając, że Kanada stoi po stronie Ukrainy i będzie nadal nakładać sankcje na Moskwę.

Wołodymyr Zełenski o odstąpieniu Kanady od sankcji: To niebezpieczne nie tylko dla Ukrainy,

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych musiało wezwać przedstawiciela Kanady w naszym kraju z powodu absolutnie niedopuszczalnego wyjątku od reżimu sankcji wobec Rosji - rozpoczął przemówienie prezydent Ukrainy. Zełenski stwierdził, że "jeśli państwo terrorystyczne" może korzystać z takiego wyjątku w sprawie sankcji, to na jakie ustępstwa będzie mogło liczyć jutro lub pojutrze? - Co więcej, jest to niebezpieczne nie tylko dla Ukrainy, ale także dla wszystkich krajów demokratycznego świata - podkreślił Zełenski.

Wołodymyr Zełenski skomentował, że decyzja o odesłaniu turbin "będzie w Moskwie postrzegana wyłącznie jako przejaw słabości". I dodał, że "już teraz nie ma wątpliwości, że Rosja będzie się starała nie tylko maksymalnie ograniczyć, ale też całkowicie wstrzymać dostawy gazu do Europy w najbardziej dotkliwym momencie".

Wołodymyr Zełenski odniósł się do relacji z Polską

Zełenski mówił też podczas przemówienia o stosunkach między Polską Ukrainą. Stwierdził, że oba kraje osiągnęły "najwyższy poziom zaufania i współpracy". - Musimy je tylko zwiększać, musimy dalej wzmacniać nasze więzi we wszystkich sferach i na podstawie jasnego zrozumienia, że Ukraina i Polska mogą być wolne tylko razem - w braterstwie - wyjaśnił.

Dodał, że w niedzielę podpisał dekret o nadaniu miastu Przemyśl tytułu "Miasta Zbawiciela". - Za niezwykle istotny wkład władz miasta, wolontariuszy i mieszkańców w pomoc naszemu ludowi i naszej obronie - dodał. To drugie miasto uhonorowane tym tytułem, pierwszym był Rzeszów.

