Potężny wybuch w okupowanej Nowej Kachowce. Ukraińcy zaatakowali rosyjski skład amunicji

Informację przekazało także Dowództwo Operacyjne "Południe". Z kolei przedstawiciel władz obwodu chersońskiego Serhij Khlan napisał na Facebooku: "W Nowej Kachowce o jeden skład amunicji mniej. Zwozili i zwozili, składali i składali, a teraz będą mieli fajerwerki przez całą noc".

Wojna w Ukrainie. Atak na rosyjski skład amunicji w Nowej Kachowce

Opublikowane w internecie zdjęcia i filmy pokazują potężne wybuchy oraz pożar magazynu w Nowej Kachowce. Serhij Khlan jednocześnie zaapelował do mieszkańców miasta, by nie zbliżali się do płonącego magazynu z amunicją.

Siły zbrojne Ukrainy poinformowały również, że w ciągu ostatniej doby armia rosyjska straciła około 50 żołnierzy w walkach na południu kraju.

"Patrząc po płaczu na Telegramie wagnerowców i Girkina, to chyba faktycznie Ukraińcy mają niezłe 'bingo'. 35 składów amunicji wywalonych Rosjanom w niecałe dwa tygodnie, do tego atak na około 5 sztabów" - pisał w poniedziałek na Twitterze analityk Jarosław Wolski.

Najnowszym komunikat sztabu generalnego

W najnowszym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Rosjanie próbowali bezskutecznie przeprowadzić ataki na kierunku słowiańskim. Rosyjska armia chciała polepszyć pozycję taktyczną w miejscowościach Mazaniwka, Iwaniwka i Dołyna. Jak poinformował ukraiński sztab, bez powodzenia. Ponadto, jak napisano w komunikacie, Ukraińcy "zdusili" ataki wroga w kierunku miejscowości Dementijiwka w obwodzie charkowskim.

