Biały Dom: Iran przekaże Rosji setki dronów. Szkolenie z ich obsługi ma się odbyć w lipcu

- Nadal będziemy wzmacniać zdolności Ukrainy do skutecznej obrony i pomagać Ukraińcom udowodnić, że rosyjskie wysiłki wymazania Ukrainy z mapy nie mogą się powieść - powiedział. Sullivan dodał, że to do prezydenta Zełenskiego należy decyzja, kiedy i na jakich warunkach zasiąść do stołu negocjacyjnego z Rosją.

REKLAMA

Zobacz wideo Ostrzał i desant z powietrza. Ćwiczenia flot u wybrzeży Iranu

Jake Sullivan: Iran ma rozpocząć szkolenie rosyjskich żołnierzy w obsłudze dronów

Jake Sullivan powiedział, że informacje wywiadu amerykańskiego wskazują na to, że Iran przygotowuje się do przekazania Rosji setek bezzałogowych pojazdów powietrznych, z których część to drony bojowe. - Według naszych informacji Iran ma rozpocząć szkolenie rosyjskich żołnierzy w obsłudze tych dronów jeszcze w lipcu - powiedział Sullivan. Zaznaczył, że nie wie, czy jakiekolwiek drony zostały już dostarczone. Doradca prezydenta USA stwierdził, że zamówienie dronów w Iranie pokazuje, że Rosja ma problemy z własnymi zapasami sprzętu wojskowego. Zapowiedział także dalsze wsparcie militarne Ukrainy.

Zbrodnia wołyńska. Szczerski: Rosja w ONZ zaatakowała Ukrainę. Oświadczenie

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl

Wojna w Ukrainie. Najnowsze informacje z frontu

Ukraińskie wojsko zniszczyło rosyjski magazyn amunicji w okupowanej Nowej Kachowce na południu kraju. Informacja została potwierdzona przez rzecznika władz obwodu odeskiego Serhija Bratczuka. Przedstawiciel władz obwodu chersońskiego Serhij Khlan napisał na Facebooku: "W Nowej Kachowce o jeden skład amunicji mniej. Zwozili i zwozili, składali i składali, a teraz będą mieli fajerwerki przez całą noc".

Jednocześnie zaapelował do mieszkańców miasta, by nie zbliżali się do płonącego magazynu z amunicją. Opublikowane w internecie zdjęcia i filmy pokazują potężne wybuchy oraz pożar magazynu w Nowej Kachowce. Siły zbrojne Ukrainy poinformowały również, że w ciągu ostatniej doby armia rosyjska straciła około 50 żołnierzy w walkach na południu kraju.

Zełenski: Osiągnęliśmy w stosunkach z Polską najwyższy poziom zaufania

*******

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.