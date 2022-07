Ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow poinformował, że Kijów przygotowuje się do kontrataku. W wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "The Times" szef ukraińskiego MON zaznaczył, że jego kraj dysponuje siłami liczącymi ok. miliona osób, a także licznym sprzętem od państw zachodnich.

