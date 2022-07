Rosja chwali się zniszczeniem 70 ukraińskich szturmowców Su-25. Ale Ukraina nigdy tylu nie miała

"Ministerstwo Obrony Rosji podało, że rosyjskie siły zbrojne zestrzeliły 70 ukraińskich samolotów Su-25. Najwyraźniej zapomnieli, co to arytmetyka, bo na Ukrainie było ich tylko 24" - zwróciła uwagę NEXTA i dodała, że "Su-25 są już wycofane z produkcji".

Wojna w Ukrainie. Polacy zebrali już niemal połowę kwoty na Bayraktara

Defence24 podało z kolei, że przed 24 lutego Ukraina dysponowała 17 czynnymi Su-25, ale niedawno jej flota została wzmocniona kolejnymi 14, podarowanymi prawdopodobnie przez Bułgarię. Nawet gdyby Rosjanom udało się zniszczyć wszystkie tego typu ukraińskie szturmowce, to do 70 wciąż sporo by brakowało. Według portalu "Ukraińcy stracili do tej pory [do 17 czerwca - red.] co najmniej dziewięć Su-25".

Rosja natomiast posiadała przed inwazją 196 sztuk Su-25 i - jak czytamy na łamach portalu - "ich potwierdzone straty powoli zbliżają się do granicy 10 proc.".

Ukraińcy zestrzelili rosyjski Su-25. Za sterami był najemnik Grupy Wagnera

Suchoj Su-25. Co to za samolot?

Su-25 (w kodzie NATO: Frogfoot) to samolot szturmowy przeznaczony do bezpośredniego wsparcia pola walki, produkowany w latach 1978-2017. Maszyna zaprojektowana przez radzieckie biuro konstrukcyjne Suchoj zadebiutowała w 1981 roku. Jest wyposażona w dwa silniki turboodrzutowe, a pod skrzydłami ma łącznie 10 węzłów uzbrojenia. Su-25 może osiągać prędkość do 950 km/h i jest w stanie unosić uzbrojenie o łącznej masie 4340 kg.

Wojna w Ukrainie. Ukraińskie siły zbrojne: Rosja straciła 37,4 tys. żołnierzy

Rosyjska armia straciła na wojnie w Ukrainie 37,4 tys. żołnierzy - podał w poniedziałek sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Jeśli zaś chodzi o rosyjski sprzęt, według tych wyliczeń Ukraińcom udało się do tej pory zniszczyć: 1645 czołgów, 3828 pojazdów opancerzonych, 838 systemów artyleryjskich, 217 samolotów, 188 śmigłowców, 155 pocisków manewrujących i 15 okrętów. Według ukraińskiego sztabu generalnego Rosjanie ponieśli największe straty na kierunku awdijiwskim.

