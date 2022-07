Sri Lanka. Protestujący okupują rezydencję prezydenta. "Nasza walka jeszcze się nie skończyła"

Zobacz wideo Ukraińscy komandosi wylądowali na słynnej Wyspie Węży i podnieśli na niej flagę Ukrainy

Do pałacu prezydenta protestujący wdarli się w sobotę. Gotabaya Rajapaksa został ewakuowany z luksusowej rezydencji krótko przed tym, jak wszedł do niej tłum. Według informacji przekazanych BBC przez źródła wojskowe prezydent przebywa obecnie na okręcie marynarki wojennej na wodach Sri Lanki - w sieci można zobacz nagrania mające przedstawiać Rajapaksę wbiegającego na pokład okrętu. Z kolei jego brat, były premier Mahinda Rajapaksa, znajduje się w bazie marynarki wojennej - podają źródła.

Prezydent ma jeszcze dwóch braci, którzy pełnią stanowiska ministerialne. Ważne role w państwie pełnili też synowie, bratankowie, szwagrowie i dalsi członkowie rodziny Rajapaksy.

Sri Lanka. Podpalono dom premiera. Prezydent zapowiedział rezygnację

Protestujący nie wierzą politykom: Nasza walka jeszcze się nie skończyła

Prezydent zapowiedział, że ustąpi ze stanowiska, jednak nie wygłosił publicznego oświadczenia w tej sprawie. Również szef rządu Ranil Wickremesinghe - po tym, jak podczas sobotnich protestów podpalono jego prywatną rezydencję - powiedział, że poda się do dymisji.

Spiker parlamentu poinformował, że ma się to wydarzyć 13 lipca. Opozycja próbuje stworzyć złożony rząd złożony z członków wszystkich partii i spośród nich wybrać osoby, które zastąpią premiera i prezydenta.

Lankijczycy wstydzą się głosowania na Rajapaksę

Demonstrujący są sceptyczni wobec zapewnień polityków. - Nasza walka jeszcze się nie skończyła - podkreślił Lahiru Weerasekara, cytowany przez BBC. - Nie zrezygnujemy z walki, dopóki [prezydent - red.] nie odejdzie - dodał.

- Mieszkamy na wsi, nasz dom jest mały. Ten pałac [prezydencki - red.] należy do ludzi, został zbudowany za ich pieniądze - mówiła w rozmowie z BBC kobieta, która na protest przyjechała z czwórką dzieci. Demonstranci podkreślali również, że "wstydzą się" tego, że głosowali na Rajapaksę i że nie opuszczą prezydenckiej rezydencki, dopóki politycy nie ustąpią ze stanowisk.

Przewrót w Sri Lance. Demonstrujący wdarli się do pałacu prezydenta [WIDEO]

Kryzys gospodarczy w Sri Lance

Sri Lanka pogrążona jest w kryzysie gospodarczym - rośnie inflacja, która wynosi blisko 55 proc., brakuje żywności i paliw, występują długie przerwy w dostawach prądu. Z powodu braku walut zagranicznych (w szczególności dolara amerykańskiego) kraj nie jest w stanie importować ważnych towarów. W ostatnich tygodniach zamykane były szkoły. To największy kryzys gospodarczy w kraju od 1948 roku, czyli od kiedy Lankijczycy uzyskali niepodległość od Wielkiej Brytanii.

Ekonomiści uważają, że za kryzys odpowiedzialna jest m.in. polityka finansowa kraju, która doprowadziła do znacznego zadłużenia i spadku rezerw finansowych o 70 proc. Rząd Sri Lanki przygotowuje się do rozmów z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w obliczu obaw o zdolność kraju do spłaty zadłużenia zagranicznego.

Kryzys gospodarczy w kraju związany jest też z poważnym spadkiem dochodów z turystyki w okresie pandemii. Zapaść pogłębiła się po rosyjskiej agresji na Ukrainę, bowiem Sri Lanka była popularnym celem wyjazdów dla turystów z obu krajów.

Masowe protesty przeciwko sytuacji w kraju odbywają się od miesięcy. Do tej pory tłumione były przez siły bezpieczeństwa. W obliczu protestów Rajapaksa wprowadził stan wyjątkowy, który pozwalał na ograniczenie dostępu do internetu, ustanowienie godziny policyjnej czy zatrzymywanie protestujących i dziennikarzy.