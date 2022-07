BBC zidentyfikowało 4,5 tys. Rosjan zmarłych w wojnie. Prawie co szósty zabity był oficerem

Według niedzielnych danych sztabu generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, rosyjska armia straciła od początku wojny w Ukrainie prawie 37 300 żołnierzy. Rosjanie największe straty w ciągu ostatniej doby mieli ponieść w kierunku Kramatorska.

Dziennikarzom BBC udało się zidentyfikować nazwiska 4515 rosyjskich żołnierzy (stan na 8 lipca). Co piąty z nich służył w siłach powietrznych, w tym przynajmniej 49 poległych to piloci myśliwców, którzy są szczególnie cenni dla każdego wojska. Szkolenie takiego pilota może zająć bowiem od 15 do 17 lat i kosztuje 12-14 milionów dolarów. Oficerowie stanowią 17 proc. zabitych.

Jak można przeczytać w raporcie BBC, spośród 4515 zidentyfikowanych żołnierzy, aż 205 to oficerowie wyżsi rangą - generałowie, pułkownicy, podpułkownicy, majorzy. Łącznie zginęło dokładnie 773 oficerów.

Okazuje się, że Rosja ukrywa prawdziwe informacje o liczbie zabitych żołnierzy. Jak udało się dowiedzieć BBC, zmarli żołnierze są chowani na różnych cmentarzach w rosyjskich miastach, a informacje o tym nie są upubliczniane przez lokalne władze. W związku z tym prawdopodobne jest to, że na liście sporządzonej przez BBC znajduje się co najmniej od 40 do 60 proc. nazwisk więcej.

Wojna w Ukrainie. Sytuacja na froncie

Ukraińskie dowództwo podsumowało sobotnią sytuację na froncie - był to 136. dzień rosyjskiej inwazji. W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych czytamy, że w ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie prowadziły ostrzał artyleryjski w okolicach Słowiańska i Kramatorska w obwodzie donieckim. Rosyjskie rakiety spadły także w rejonie zaporoskim i charkowskim. Grupa szturmowa wojsk rosyjskich przeprowadziła w pobliżu Słowiańska rozpoznanie bojowe. Rosjanie nie odnieśli zamierzonego celu i wycofali się - poinformował Sztab Generalny Ukrainy.

W okolicach Charkowa Rosjanie głównie starają się zapobiegać przedzieraniu się wojsk ukraińskich. Ostrzelali także miasto z terytorium obwodu biełgorodskiego, używając pocisku samosterującego Iskander. Ostrzał prowadzi także wojsko ukraińskie. Jednostki rakietowe i artyleryjskie uderzyły w dwa nieprzyjacielskie stanowiska dowodzenia, magazyny sprzętu i składy amunicji polowej w rejonie Czarnobajewki.

