Meteorolodzy ostrzegają, że do Włoch nadciąga prawdziwa fala upałów. W drugiej połowie przyszłego tygodnia temperatury w kraju mogą wynieść nawet 45 st. C. We Włoszech pojawi się tzw. antycyklon afrykański.

