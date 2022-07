Potężny wybuch na stacji benzynowej w Uljanowsku miał miejsce w sobotę 9 lipca około godz. 17:00. Uljanowsk to miasto obwodowe w południowo-zachodniej części Rosji. Według informacji przekazanych przez gubernatora Aleksieja Russkikha, pięć osób zostało rannych, jednak stan dwóch z nich jest poważny.



Rosja. Potężny wybuch na stacji benzynowej w Uljanowsku. Stan dwóch osób jest ciężki

Według relacji świadków, podczas spuszczania paliwa doszło do pożaru cysterny z gazem, a następnie do jej wybuchu - przekazuje portal news.ru. Wśród osób poszkodowanych jest kierowca cysterny, kierownik stacji benzynowej oraz kasjer. Zarówno kierownik, jak i kasjer mają poparzone 40 proc. powierzchni ciała. Są to dwie najciężej ranne osoby, pozostałe odmówiły hospitalizacji.

Poszkodowani mężczyźni trafili do okręgowego szpitala w Kuzowatowie. Następie zostali przetransportowani do specjalistycznego szpitala klinicznego w Uljanowsku. Na opublikowanych w mediach nagraniach słychać wybuch, a następnie widać ogromną kulę ognia. Opublikował je m.in portal NEXTA.

Nagranie pojawiło się również na kanale YouTube telewizji Espreso.TV, które przesłał inny świadek zdarzenia.

Rosja. Potężny wybuch na stacji benzynowej w Uljanowsku. Badane są przyczyny zdarzenia

Po kilku godzinach strażakom udało się ugasić pożar. Obecnie na miejscu zdarzenia pracuje specjalistyczna grupa, która powinna ustalić przyczyny wybuchu. Gubernator okręgu przekazał na kanale Telegram, że osoby poszkodowane otrzymują należytą pomoc. "Poleciłem Ministerstwu Zdrowia, żeby zaopiekowano się poszkodowanymi" - przekazał Aleksiej Russkikh, cotowany przez portal gazeta.ru.

