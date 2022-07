Rosjanie grzebią swoich żołnierzy żywcem? "By nie wypłacać odszkodowań krewnym"

Zgodnie z danymi Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy na 10 lipca Rosjanie od początku wojny stracili 37 300 wojskowych. Według ukraińskiego kanału telewizyjnego Kanał 24, który powołuje się na źródła w wywiadzie, straty okupanta są tak duże, że niektórzy żołnierze są chowani żywcem.

Wojna w Ukrainie. Kanał 24: Rosjanie zorganizowali masowy grób dla swoich żołnierzy

Kanał podaje, że we wsi Kizomys (region chersoński) Rosjanie zorganizowali masowy pochówek dla swoich żołnierzy. "Aby ukryć prawdziwy stan rzeczy w armii rosyjskiej i nie wypłacać odszkodowań krewnym żołnierzy, okupanci chowają swoich żołnierzy na ziemi ukraińskiej" - czytamy.

Rosjanie mieli sprowadzić koparkę do wykopania dołu, a następnie zakopać w nim worki ze zwłokami. W niektórych z nich wciąż mieli być żywi ludzie, jednak zdaniem okupantów nie dało się im już pomóc.



Ukraina. Wicepremierka Iryna Wereszczuk: Rosjanie palą ciała swoich żołnierzy

Kanał 24 przytacza także wcześniejszą wypowiedź wicepremierki Iriny Wereszczuk, której zdaniem Rosjanie w obwodzie chersońskim palą ciała swoich żołnierzy. - Wiąże się to z płatnościami i ukrywaniem strat. Palą i człowiek już nie jest martwy, ale "zniknął". Rosjanie będą to robić dalej, bo liczba zabitych rośnie i trudno to ukryć - powiedziała, podkreślając, że tego typu działania są już "tradycją" armii rosyjskiej.

