Shinzo Abe zamordowany. Media ujawniły zeznania zabójcy. "Tajemnicza grupa religijna"

Tetsuya Yamagami, zabójca byłego premiera Japonii Shinzo Abe, wierzył, że polityk należał do tajemniczej grupy religijnej. Jak zeznał policji, to ona miała rzekomo doprowadzić do bankructwa jego matkę poprzez wyłudzanie darowizn.

6 AP / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl