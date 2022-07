Szczyt G20. Ławrow mówił, że "Zachód nie chce negocjacji". Blinken: Nie widzieliśmy oznak zaangażowania

Rosyjska agresja na Ukrainę, bezpieczeństwo Indo-Pacyfiku, żywnościowe i kwestia Tajwanu - to tematy rozmowy szefów dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Chin. Antony Blinken i Wang Yi spotkali się na indonezyjskiej wyspie Bali przy okazji szczytu szefów dyplomacji państw G20.

Antony Blinken: Nie widzieliśmy oznak, że Rosja jest gotowa zaangażować się w dyplomację

Blinken zdradził, jak ocenia postawę Rosji. - Nie widzieliśmy żadnych oznak [podczas szczytu G20 - red.] tego, że Rosja jest gotowa zaangażować się w dyplomację - powiedział Blinken po spotkaniu z Wangiem Yi w sobotę. Jego słowa cytuje agencja AFP. - Jeśli nadarzy się okazja do prowadzenia rozmów dyplomatycznych z Rosją, wykorzystamy ją - dodał.

Blinken zapowiedział także, że USA przekażą Ukrainie kolejne 260 milionów dolarów. - Wsparcie w postaci żywności, wody pitnej, pomocy gotówkowej, opieki medycznej w nagłych przypadkach - wymieniał sekretarz.

Siergiej Ławrow opuścił poranną piątkową sesję G20 po fali krytyki Rosji ze strony członków szczytu. Ci odmówili także zapozowania do wspólnego zdjęcia z szefem rosyjskiego MSZ. Wcześniej media informowały, że Blinken zignorował spotkanie z Ławrowem, a podczas sesji wypowiedział się na temat kryzysu żywnościowego, wywoływanego przez Rosję: - Do naszych rosyjskich kolegów: Ukraina nie jest waszym państwem. Jej zboże to nie to wasze zboże. Dlaczego blokujecie porty? Powinniście wypuścić zboże - mówił.

Jak z kolei cytuje rosyjska agencja TASS, Ławrow powiedział natomiast, że Zachód "nie pozwala Ukrainie przejść do procesu pokojowego, ale zmusza ją do zabrania broni, użycia jej do bombardowania miast, niszczenia cywilów". Polityk dodał także, że Rosja "nie biega" za Stanami Zjednoczonymi "oferując spotkanie", a ograniczenie kontaktów jest wyborem Waszyngtonu.

- Jeśli Zachód nie chce negocjacji, to prawdopodobnie nie ma o czym rozmawiać - skwitował.



Bali. Spotkanie szefów dyplomacji USA i Chin

Rozmowa Antony'ego Blinkena i Wanga You trwała ponad pięć godzin. Amerykański sekretarz stanu określił ją jako "konstruktywną". - Pomimo złożoności naszych stosunków mogę śmiało powiedzieć, że nasze delegacje uznały dzisiejsze dyskusje za użyteczne, szczere i konstruktywne - powiedział amerykański sekretarz stanu. Jak poinformował, w rozmowie z chińskim odpowiednikiem wyraził obawy związane z kwestiami dotyczącymi Tajwanu, Hongkongu, praw człowieka i Ukrainy.

- Wyraziłem głębokie zaniepokojenie w związku z coraz bardziej prowokacyjną retoryką i działaniami Pekinu wobec Tajwanu oraz żywotnym znaczeniem utrzymania pokoju i stabilności w Cieśninie Tajwańskiej - wyjaśnił.

Antony Blinken wezwał Chiny do zdystansowania się od Rosji i potępienia jej agresji na Ukrainę. Jak relacjonował, powiedział ministrowie Wangowi Yi, że kraj po kraju w G20 musi potępić rosyjską agresję i żądać, by Rosja zezwoliła na eksport żywności z Ukrainy. Jego zdaniem nie widać na razie oznak, by Rosja chciała współpracować z partnerami.

