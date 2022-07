Awantury na basenach w Niemczech. MSZ chce większej ochrony policji

W związku z licznymi, agresywnymi zachowaniami na niemieckich kąpieliskach, ministerka spraw wewnętrznych Nancy Faeser zwraca uwagę na zwiększenie liczby mundurowych na kąpieliskach. Tego stanowiska nie popiera jednak Rainer Wendt. - Potrzebujemy mniej chuliganów, a nie więcej policji. Trzeba kontrolować, kogo się wpuszcza - powiedział szef związku zawodowego policji. Nagrania z bójek pojawiły się już w mediach społecznościowych.

Niemcy. Przemoc na kąpieliskach w Berlinie

Podczas wywiadu przeprowadzonego w "Bildzie" szefowa MSW wspominała o bijatykach, do których dochodzi na terenie kąpielisk, szczególnie w Berlinie. Sceny przemocy skomentowała słowami o "całkiem oczywistej przemocy ze strony środowisk migracyjnych". Polityczka nie podała jednak podstaw takiego twierdzenia.

Zwróciła też uwagę, że rodziny spędzające czas w tych miejscach nie powinny czuć się zagrożone. - Rodziny i dzieci muszą mieć możliwość pójścia na basen w Niemczech bez żadnych obaw - komentowała Faeser podczas rozmowy z dziennikarzami.

Dodała również, że kluczowe jest sprowadzenie większej ilości policjantów. - Dla mnie ważne jest (...), aby było wystarczająco dużo personelu, aby coś takiego się nie zdarzało. W przypadku takich problemów, musi być odpowiednia obecność policji. Podniosę tę kwestię na konferencji ministrów spraw wewnętrznych krajów związkowych - zapewniła Faeser podczas rozmowy.

Niemcy. Przemoc na kąpieliskach w Berlinie. Wymagana większa kontrola podczas wstępu

Szef Niemieckiego Związku Zawodowego Policjantów Rainer Wendt odniósł się do wypowiedzi minister Faeser. - Jeśli do setek chuliganów na otwartych basenach dołączą teraz setki policjantów, to nie pozostanie wiele miejsca dla rodzin z dziećmi. Potrzebujemy mniej chuliganów, a nie więcej policji. A to można zrobić tylko dzięki kontroli wstępu - mówił Wendt, cytowany przez dziennik "Bild".

