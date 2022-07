Papież Franciszek pojedzie do Kijowa w sierpniu? "Wizyta może przynieść pozytywne rezultaty"

Papież Franciszek zaplanował wizytę w Kanadzie na dni od 24 do 30 lipca, natomiast podróż do Kijowa przewiduje w sierpniu. Arcybiskup Paul Richard Gallagher wyjaśnił podczas rozmowy z watykańskim ekspertem Ignazio Ingrao, że ewentualne przygotowania do podróży do Ukrainy odbędą się na początku sierpnia, po powrocie z Kanady.



Papież Franciszek po raz pierwszy pojawił się na wózku inwalidzkim

Wojna w Ukrainie. Papież Franciszek planuje wizytę w Kijowie

Z informacji przekazanych przez Gallaghera wynika, że papież jest przekonany, że jego wizyta w Ukrainie będzie miała pozytywne rezultaty. Termin podróży papieża jest w dużej mierze uzależniony od jego samopoczucia.

- Wierzę, że wracając z Kanady, naprawdę zaczniemy myśleć o wyjeździe do Kijowa. Wiele zależy od rezultatów wyjazdu do Kanady, zobaczmy, jak Papież będzie się czuł po podróży, która też jest bardzo wymagająca - powiedział arcybiskup cytowany przez portal vaticannews.va. Zaznaczył również, że Franciszek chce pojechać również do Moskwy.

Wojna w Ukrainie. Papież chce spotkać się z patriarchą Cyrylem

Arcybiskup został również zapytany o kontakty papieża z władzami Rosji. - Nasze kontakty z Federacją Rosyjską w tej chwili są raczej instytucjonalne za pośrednictwem nuncjusza apostolskiego w Moskwie i ambasadora Rosji przy Stolicy Apostolskiej. Poza tym nie ma wielu bezpośrednich czy osobistych kontaktów - skomentował Gallagher.

Przekazał również, że Franciszek chciałby spotkać się z patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem. Jako możliwe miejsce spotkania wymienił Kazachstan - wizyta mogłaby natomiast odbyć się we wrześniu. - Choć jesteśmy bardzo zaniepokojeni sprawą Ukrainy i rozwiązaniem wojny, to jednocześnie martwi nas przyszłość Bałkanów Zachodnich - dodał arcybiskup.

